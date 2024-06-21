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Giriş Tarihi: 21.6.2024

Sırbistan 90+6’da beraberliği kaptı

Sırbistan 90+6’da beraberliği kaptı
Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda oynanan karşılaşmada Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken Sırbistan'ın baskısına rağmen öne geçen taraf Slovenya oldu. 69. dakikada Timi Elsnik'in ortasında Zan Karnicnik meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Zaman zaman sahaya yabancı madde atıldığı karşılaşmanın 78. dakikasında sahaya bir taraftar girdi ve oyun kısa süreliğine durdu. Rakip kaleyi adeta ablukaya alan Sırbistan, 90+6'da Luka Jovic'le gruptaki ilk puanını aldı. Slovenya ise 2 puana yükseldi. Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sırbistan'da ilk 11'de forma giyerken 82 dakika görev aldı.
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Sırbistan 90+6’da beraberliği kaptı
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