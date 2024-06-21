Sırbistan 90+6’da beraberliği kaptı

Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu'nda oynanan karşılaşmada Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken Sırbistan'ın baskısına rağmen öne geçen taraf Slovenya oldu.Rakip kaleyi adeta ablukaya alan Sırbistan, 90+6'da Luka Jovic'le gruptaki ilk puanını aldı. Slovenya ise 2 puana yükseldi. Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Sırbistan'da ilk 11'de forma giyerken 82 dakika görev aldı.