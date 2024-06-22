SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’dan Origi atağı

Teknik direktörlük görevine Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, artık yeni sezonun kadrosuna odaklanmış durumda. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Divock Origi'yi kadrosuna katmak için çaba harcıyor.

İtalyan ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı golcünün, önümüzdeki sezon Çizme'de forma giymesi pek olası gözükmüyor. Beşiktaş da Origi'yi isteyen en ciddi adaylar arasında yer alsa da deneyimli forveti isteyen birçok ünlü takım var. 29 yaşındaki golcünün, Siyah- Beyazlılar dışında kendisi için teklif yapan takımları dinleyeceği ve sonrasında kararını vereceği belirtildi. (Fotomaç)

