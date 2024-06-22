SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Talisca yeniden gündemde

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş'ın formasını giyen Anderson Talisca, takımdan ayrıldığı günden bu yana neredeyse her transfer döneminde tekrardan Kara Kartal ile anıldı. Bu devre arasında da listeye giren Brezilyalı futbolcu, maliyeti sebebiyle transfer edilememişti. Siyah-Beyazlılar, 30 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşı konusunda görüşme yapacak. İlk gelen haberlere göre Suudi ekibi Al-Nassr'ın formasını giyen Talisca'nın, 8 milyon Euro civarında bir ücret istediği öğrenildi. Ayrıca Talisca'yı, Fenerbahçe de istiyor.

ORTA YOL ARANACAK

Ancak yıldız on numaranın istediği bu ücreti, şimdilik Siyah-Beyazlı ekibin karşılaması pek mümkün gözükmüyor. Bu konuyla ilgili olarak teknik ekibin de fikri alınacak. Eğer teknik ekip de isterse Talisca için ciddi adımlar atılacak. 30 yaşındaki oyuncunun yüksek maliyetine rağmen transferi için orta yol aranacak. Talisca, bu sezon çıktığı 25 maçta 25 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)