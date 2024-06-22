SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Van Bronckhorst, Sven van Beek’i çağırdı

Uzun boylu, atletik ve pivot santrforlarla mücadele edecek bir stoper arayan Hollandalı teknik adam Gio Van Bronckhorst'un Feyenoord altyapısından A takıma aldırdığı ve 100 maçta forma verdiği Sven Van Beek'i Beşiktaş'a istediği iddia edildi.

Van Bronckhorst'la beraber Feyenoord'da Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası ve 1 de Hollanda Süper Kupası kazanan 29 yaşındaki Van Beek'i, Hollandalı çalıştırıcının Beşiktaş kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor.

1.89'luk Hollandalı stoperin bu teklife olumlu cevap verdiği Heerenveen'de kaptanlık yapan Van Beek için Beşiktaş'ın bir dizi transfer görüşmesi yaptığı bildirildi. (Fotomaç)

