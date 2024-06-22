SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için Dortmund’a ret

Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçiren, milli formayla da performansı alkış toplayan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girmişti. İlk resmi teklifi veren Borussia Dortmund'un önerdiği rakam ise beklenenin çok altında kaldı.

Nuri Şahin'in teknik direktörü olduğu Alman ekibi, 24 yaşındaki sol bek için 20 milyon Euro ile kapıyı çaldı. Fenerbahçe yönetimi ise pazarlıklara 35 milyon Euro'dan başlayacaklarını iletti. Bu arada Ferdi'ye Napoli, Arsenal gibi takımların da ilgisi var.