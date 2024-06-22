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Giriş Tarihi: 22.6.2024 09:38 Son Güncelleme: 22.6.2024 10:38

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için Dortmund'a ret

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için Dortmund’a ret

Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu için 20 milyon Euro öneren Borussia Dortmund'dan 35 milyon Euro istedi. Ferdi'yi Napoli ve Arsenal gibi takımlar da istiyor.

Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçiren, milli formayla da performansı alkış toplayan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine girmişti. İlk resmi teklifi veren Borussia Dortmund'un önerdiği rakam ise beklenenin çok altında kaldı.

Nuri Şahin'in teknik direktörü olduğu Alman ekibi, 24 yaşındaki sol bek için 20 milyon Euro ile kapıyı çaldı. Fenerbahçe yönetimi ise pazarlıklara 35 milyon Euro'dan başlayacaklarını iletti. Bu arada Ferdi'ye Napoli, Arsenal gibi takımların da ilgisi var.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için Dortmund'a ret
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