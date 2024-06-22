SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lindelöf için tam pres

Rekor puanla elde edilen ikinciliğin ardından yeni sezonda şampiyonluk için işleri sıkı tutan Fenerbahçe'nin savunmasında da önemli bir değişiklik bekleniyor. İngiliz basınından CaughtOffside'ın haberine göre Sarı-Lacivertliler, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun daha önce birlikte çalıştığı ve çok istediği Victor Lindelöf'ü stoperdeki tek hedef olarak belirledi. Transferde Portekizli dünyaca ünlü teknik adamın raporlarına göre ilerleyen Sarı Kanarya, bu çerçevede Manchester United ile Lindelöf için temasa geçti.

BONSERVİS REKORU MOU'DA

İsveçli olan ve profesyonel futbol kariyerine İsveç'in Vasteras kulübünde başlayan Lindelöf, 2012-13 sezonunda Benfica B takımına transfer oldu. 2 sene içerisinde Benfica A Takımı'na çağrılan Lindelöf, burada 2 sezonda gösterdiği performansla Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı. 2016'dan 2018 Aralık'a kadar takımı çalıştıran Portekizli hoca, 2017'de Lindelöf'ü 35 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer etti. Yaklaşık 7 sezondur Manchester United forması giyen 29 yaşındaki savunmacı, çıktığı 259 maçta 4 gol ve 7 asist yaptı.

