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Giriş Tarihi: 22.6.2024 13:16

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Almanya'da Goretzka görüşmesi

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Almanya’da Goretzka görüşmesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da yeni gündem Leon Goretzka transferi...

Orta sahaya takviye doğrultusunda uzun süredir çalışmalarda bulunan Sarı- Kırmızılılar, 6 ve 8 numaralı pozisyona 1 veya 2 takviye birden yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek isteyen ve kadrosunu güçlendirmek adına gözü karartan Cim Bom, Goretzka konusunda daha somut adımlar atmaya başladı.

ALMANYA'DA DEV GÖRÜŞME
Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek isteyen ve kadrosunu güçlendirmek adına gözü karartan Cim Bom, Goretzka konusunda daha somut adımlar atmaya başladı. Erden Timur sonrası yurt dışı transfer operasyonlarını üstlenen İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün, Almanya'da Bayern Münih yetkilileri ile masaya oturdu. Bu toplantı öncesi Goretzka'nın menajeri ile yapılan görüşmenin de olumlu geçtiği öğrenildi.

BAŞKANDAN TAM YETKİ
Bayern'in satış listesine koyduğu 29 yaşındaki orta sahanın talibi çok. Bu nedenle Alman devi kapıyı yüksekten açarken, Hatipoğlu ve Ergün ikilisinin pazarlıkları sürdüreceği öğrenildi. Başkan Dursun Özbek, ikiliye tam yetki verdi. Sarı-Kırmızılılar yaz transfer döneminde bu seviyede 1 veya 2 oyuncuya ciddi bir bütçe ayırmış durumda. Ancak Goretzka girişiminin olumsuz sonuçlanması ihtimaline karşı Galatasaray cephesinde alternatif isimlerle de temaslar devam ediyor. (Fanatik)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Almanya'da Goretzka görüşmesi
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