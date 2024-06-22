SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Batshuayi, Galatasaray’da sistemi değiştiriyor

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin geçen sezon sarı-lacivertli takıma büyük katkı sağlayan Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'yi kaparken, söz konusu transferle beraber önemli bir hamle yaptığı da ortaya çıktı. İmza parasıyla beraber sarı-kırmızılı takıma 3 yıllık maliyeti 12 milyon euro olan tecrübeli forvette ısrar edilmesinin nedeni belli oldu.

OKAN BURUK'UN PLANI

Teknik Direktör Okan Buruk'un yıldız forveti sadece yedek golcü olarak düşünmediği ve zaman zaman 4-4-2 sistemine dönüp takımın birinci golcüsü Icardi'yle beraber sahaya düşündüğü öğrenildi. Başarılı teknik adamın 30 yaşındaki golcünün ikna edilmesi sürecinde de bu düşüncesini futbolcuyla da paylaştığı belirtildi.

ICARDI'DEN ONAY ALINDI

Böylece önümüzdeki sezon için Galatasaray hem yedek kulübesine çok önemli bir takviye yaptı hem de Okan Buruk'un planladığı sistem adına önemli bir adım attı. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin de bu transferden oldukça memnun olduğu öğrenildi. Tangocu cambazın, Michy Batshuayi transferini, "Kesinlikle alınmalı, birlikte oynamak isterim" sözleriyle desteklediği bildirildi. (Akşam)

