Türkiye - Portekiz CANLI | Yer gök inlesin, Türkiye’yi dinlesin

EURO 2024 F Grubu'nda Gürcistan'ı devirerek turnuvaya başlayan Türkiye, bugün Portekiz karşısına çıkıyor. Mert, Arda ve Kerem'in golleri ile mağlup ettiğimiz Gürcistan sonrasında turnuvanın şampiyonluk adayları arasında gösterilen Portekiz'le BVB Dortmund Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın sonucu gruptaki rotamızı da çizecek. Galip gelmemiz halinde liderlik koltuğuna tek başına oturacak olan Türkiye, Gürcistan-Çekya maçının sonucuna göre de gruptan çıkmayı garantileyebilir.

Ay-Yıldızlılar, Portekiz mücadelesi ile birlikte tarihindeki 628. müsabakasında boy gösterecek. 101 yılı geride bırakan A Milli Futbol Takımımız, 243 galibiyet, 148 beraberlik ve 236 yenilgi aldı. Türkiye bugüne kadar 91 farklı ülke ile karşı karşıya gelirken Portekiz mücadelesi, Avrupa ekipleri ile oynayacağımız 544. maç olacak.

RESMİ MAÇLARDA HİÇ YENEMEDİK

İki ülke, tarihlerinde toplam 9 kez karşılaştı. Türkiye 2 kez galip gelirken Portekiz 7 defa kazandı. Ay-Yıldızlılarımız, iki galibiyeti de özel maçlarda elde ederken resmi müsabakalarda hiç sevinemedik. İki ülke son olarak 2022 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Turu yarı finalinde kozlarını paylaşırken Milliler, sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

FİNALLERDE 4. RANDEVU

Türkiye ile Portekiz, Avrupa Şampiyonalarında sık sık karşı karşıya geliyor. Tarihimizde ilk kez katıldığımız Avrupa Şampiyonası olan 1996'da 1-0 yenildiğimiz Portekiz'e EURO 2000 ve EURO 2008'de 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştuk.

TÜRKİYE - PORTEKİZ MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Orkun, Arda, Kerem, Barış

Portekiz: Costa, Dias, Pepe, Inacio, Cancelo, Vitinha, Fernandes, Mendes, Silva, Leao, Ronaldo

KENAN KULÜBEYE, KEREM SAHAYA

Portekiz ile oynanacak karşılaşma için Vincenzo Montella planlarını yaptı, taktiğini oyuncularına aktardı. İtalyan çalıştırıcı, Gürcistan ile oynanan mücadeledeki ilk 11'ini büyük ölçüde koruyacak. Ay-Yıldızlılarda tek değişikliğin Kenan olması bekleniyor. Vincenzo Montella, Kenan Yıldız yerine Kerem Aktürkoğlu'nu sol kanatta kullanacak. Arda Güler'i sağ kanatta başlatacak olan İtalyan teknik adam, Orkun'u ise en uçtaki Barış Alper Yılmaz'a yakın oynatacak.

SARI FIRTINA BARIŞ ALPER

A Milli Takım'ın başarılı ismi Barış Alper Yılmaz, Portekiz maçı öncesinde imajını tazeledi. Saç renginde değişikliğe giden milli futbolcu, dün tamamını sarıya boyattığı saçları ile idman yaptı. Oyuncuya takım arkadaşları ise takılmayı ihmal etmedi.

SARI ALARMI

Türkiye'de sakatlığı olan İrfan Can Kahveci dışında eksik bulunmuyor. Portekiz cephesinde ise sakat ve cezalı futbolcu yok. Kırmızı-Beyazlılarda Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında. Portekiz'de ise Rafael Leao ve Francisco Conceiçao ilk maçta kart gören isimler.

MONTELLA İLE 10. RANDEVU

2024 yılındaki ilk galibiyetini Gürcistan maçı ile alan Türkiye'nin başında Vincenzo Montella 10. sınavına çıkıyor. İtalyan hoca Hırvatistan, Letonya, Almanya ve Gürcistan maçlarını kazanırken Macaristan, Avusturya, Polonya karşısında yenildi. Galler ve İtalya maçlarından ise beraberlikle sahadan ayrıldı.