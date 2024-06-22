Türkiye’de tüm profesyonel liglerdeki hakemler için giyim tedarikçisi desteği

Yüzüncü yılını geride bırakan firma, Türk sporuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Tüm profesyonel futbol liglerindeki hakemlerin giyim tedarikçisi olan markanın kaliteli ve yenilikçi spor giyim ürünleriyle sahada görev alacak hakemler, performanslarını en üst seviyede sergileme imkanı bulacak. BAL'da görev yapacak hakemlerin de giyim tedarikçisi bu marka olacak.Öte yandan firma, Süper Lig ekipleri Sivasspor ve Samsunspor ile 1. Lig ekipleri Ankara Keçiörengücü ile Kocaelispor'un da giyim tedarikçiliğini yapacak. Firmanın Türkiye ve Güney Bölge Ticari Direktörü Emre Akaslan, yaptığı açıklamada; "Türk sporunun geleceğine inanıyor ve bu geleceğe katkıda bulunmak istiyoruz. TFF ile yaptığımız bu anlaşma ile markamızın bilinirliğine ve görünürlüğüne ciddi bir katkı sağlayacağımızın da farkındayız. Hakemlerimize ve sponsoru olduğumuz takımlarımıza sunduğumuz ürünlerimizle onların en iyi performanslarını sergilemelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz ve Türk sporunun her seviyesinde var olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.Firmanın takım sporları ürünleri üreticisi CRS Spor ve Mets Spor kurucusu Fazlıhan Carus ise, "Geçen sezon iş birliğimizi Samsunspor ile duyurmuştuk. Bu yıl ise Süper Lig takımlarından Sivasspor ve Türkiye 1. Ligi takımlarından Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor ile yeni sezonda birlikteyiz. Diğer liglerdeki farklı birçok branşta mücadele eden kulüplerimizle bu iş birliğini daha da güçlendirdik. Şimdi de tüm profesyonel futbol liglerinde görev alan hakemlerimizin giyim tedarikçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.