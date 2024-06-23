SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Nelsson için kararını verdi

Geçen sezonun ilk yarısında oynamadığı için mutsuz olan ve ayrılmayı düşünen ancak sonrasında formasını geri alıp şampiyonluğa katkı yapan Victor Nelsson için Galatasaray yönetimi harekete geçiyor. Sakatlığı nedeniyle EURO 2024'ü kaçıran Danimarkalı stoper, Sarı-Kırmızılı ekibin 9 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak kampına yetişecek.

Kulüple 2 yıl daha sözleşmesi kalan 25 yaşındaki savunmacı, 1.2 milyon Euro yıllık ücret kazanıyor. Kontratında 25 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan ve son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli oyuncuyu Cimbom'un bırakmaya niyeti yok.

ABDÜLKERİM VE SANCHEZ'E TEKLİF BEKLENİYOR

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un çok memnun olduğu başarılı oyuncunun hem ücretine zam yapacak hem de sözleşmesini 2028'e kadar uzatacak. Nelsson'u kadroda tutma kararı alan Galatasaray, eldeki stoperlerden Davinson Sanchez'e ve turnuvada boy gösteren Abdülkerim Bardakcı'ya ise teklifler bekliyor.