Arda mükemmel ama temposuz

Biz neysek oyuz. Bu bir oyun sonuç olarak. Birileri kazanıyor, birileri kaybediyor ama futbol stratejik bir oyundur. Türk Milli Takımı genelde kalbiyle, duygularıyla oynuyor. İlk yarıda iki gol yedik. Birisini kendi kalemize attık. Diğeri de yandan bir orta yapıldı, yandan koştu geldi adam vurdu.Pozisyon buluyorsunuz, atak oynayan siz görünüyorsunuz ama iki tane gol yiyorsunuz. Aldatıcı bir şey bu. Geçmişteki Milli Takım, şimdiki Milli Takım hiç fark etmiyor.Biz bu oyunu kurallarına göre oynamıyoruz. Eğitilmiş oyuncularla, eğitilmiş antrenörlerle oynamıyoruz.Sonra sahaya çıkıyorsunuz, rakip sizi iyi analiz ediyor, zaaflarınıza önlem alıyor. Bizde işler duyguyla gidiyor. Yazık bu kadar insana.Kimi oynatırsan oynat. Arda oynasa ne olur oynamasa ne olur şu takımda. Arda konusunu da o kadar abartıyoruz ki. Sonuç olarak top ayağına geldiğinde yapamayacağı şey yok, çok mükemmel bir oyuncu ama onda günümüz futbolunun temposu yok. Çabuk değilseniz, tempolu değilseniz olmaz.Topla her şeyi yapmanız bir şey ifade etmez. Futbolda topun bir oyuncuda olma zamanı en fazla üç dakikadır. Üç dakika için futbolcu diye adledilmez. Onun bir 86 dakika topsuz oyunu var. Arda bu tarafını geliştirsin diyeceğiz ama bu bir yaradılış meselesi.. Biz konuları abartmaya bayılıyoruz. Top ayağındayken müthiş işler yapıyor, attığı gol belki de turnuvanın en iyi gollerinden biri olacak ama uluslararası turnuvada oynuyorsan iki yönlü oynayacaksın.Bir dünya bir de Avrupa üçüncüsü olduk, onun dışında bir şey yapamadık.TürkMilli Takımı'nın başında bir İtalyan arkadaşın olması beni çok üzüyor, kırıyor. Türkiye'de binlerce antrenör var, uluslararası bir turnuva yönetecek birini bulamadık. Bu ayıp bir şey. Bu arkadaşlar bizden iyi diye getiriliyor ama federasyona sormak lazım;Sen yetiştirdin. O zaman demek ki sen uluslararası boyutta bir antrenör yetiştiremiyorsun. Federasyon kendi kendine kamikaze yapıyor. Yazık, günah.Bir Türk de onun kadar yapabilir yani. Her zaman söylüyoruz ama bizi anlayan yok. Futbolu kim yönetecek? Önce bunun cevabını versinler. Hamit Altıntop kardeşimizden umutluyduk, o da hayal kırıklığı. Bunun antrenör eğitimi, oyuncu eğitimi, yönetici eğitimi var. Sonra kimlerle yarışıyorsunuz İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, Hollanda, Portekiz… Şu turnuvaya katılmamız bile büyük başarıdır.Gruptan niye çıkmayasın. 3 puanın var. Portekiz maçı berabere bitse çıktın ama beraberliğe oynayan bir takım havası var mı? Yok. Yiyorsun kontrayı, gol oluyor. Koskoca Portekiz sana karşı geriye çekilip oynuyor, sen kimsin oynuyorsun santrforsuz, 4-6-0 diye bir sistem. Barış mı santrfor, onun yanındaki Orkun mu santrfor. Kim oynarsa oynasın ama takımda beraberliği ön planda tutmak önemli.