A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek dün basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendi performansından memnun olduğunu söyleyen Çalhanoğlu şu ifadeleri kullandı:İstediğimiz sonucu alamadık ama dünyanın sonu değil. Hiçbir şey bitmedi. İnşallah bu gruptan çıkacağız.Performansımdan gayet memnunum. İtalya'da yaptıklarımı burada da yapıyorum. Konu ben değilim, milli takım. Herkes Ay-Yıldızlı bayrak için savaşıyor. Eleştirileri hiç dinlemiyorum. Dinlemiş olsam buralara gelemezdim.İstatistiklere hiç girmek istemiyorum. Sahada çok koşan, gayret gösteren ama istediği sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef.Biz duygusal insanlarız, ülke olarak böyleyiz. Şunu unutmamak lazım; Portekiz, Almanya ve İspanya gibi favori. Yenebilir miydik? Evet.Samet ile Altay'ın olayı oldu. Önemli olan onları ayağa kaldırmak. Burada ben diye bir şey yok. Biz beraber kazanır, beraber kaybederiz.İki maçta da hem hücum hem savunmaya yardım ettim.Eleştiriler eski milli futbolculardan da geliyor. Onları Allah'a havale ediyorum. Canları sağ olsun.Hocanın Çekya maçı için stratejisi var. Şimdi söyleyemem. Ama güçlü, çok koşan bir Çekya gördüm. Hocanın istediği önemli, görevimizi yapacağız.Arda bizim için çok değerli. Bazen siz idmanda, takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Onun sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım.13 yıldırMilli Takım'a geldiğini söyleyen Cenk Tosun da "En güzel arkadaşlık bu grupta var. Fiziksel açıdan iyi durumdayım. Oynamaya hazırım. Oynayamadığım için üzgünüm ama burada bir hoca var. Ona saygı duymak zorundayız. Hoca ile konuşma talebim olmadı, benim hakkımda olan düşüncelerini biliyorum. Oynamayan her futbolcu mutsuz olur sonuçta.Saygı duymamız gerekiyor" dedi. İsmail Yüksek ise "Zor bir sakatlık atlattım, 60 gündür sahaya çıkmıyorum. Hocamız oynatmak istediğini söyledi. Şu anda iyi hissediyorum" diye konuştu.OGÜN ŞAHİNOĞLU