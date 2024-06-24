Güvenlik için ekstra önlem

UEFA, 2024 Avrupa Şampiyonası maçlarında güvenliği üst seviyeye çıkarmak için kolları sıvadı. Yapılan açıklamada, sahaya giren taraftarların ardından dev turnuvada stadyumdaki güvenlik açıklarını gidererek önlemlerinin arttırılacağı ve ek güvenliklerin alınacağı belirtildi. EURO 2024'te oynanan diğer maçlarda da sahaya futbolseverler girerken A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı maçta bu durum, daha da dikkat çekti.
A Milli Takım'ın Portekiz ile oynadığı mücadelede tam dört kez sahaya taraftar girdi ve oyun durdu.