Mourinho’nun ilk maçı 29 Haziran’da

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevine resmî olarak başladı. Bugün kamp çalışmaları için Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek sarı-lacivertli takım, 29 Haziran'a kadar çalışmalarını sürdürecek.
Kamp dönemi boyunca salı ve perşembe saat 09.30'da yapılacak idmanlar taraftara açık olacak. Fenerbahçe, son gün ise 10.30'da Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Sonrasında İstanbul'a dönecek Kanarya, çalışmalarının ikinci bölümü için 2-13 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da 3 hazırlık maçına çıkacak. İşte program:
6 Temmuz Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker
10 Temmuz Çarşamba 19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split
13 Temmuz Cumartesi 18.30 Fenerbahçe - Strasbourg