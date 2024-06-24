Mourinho’nun ilk maçı 29 Haziran’da

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, geçtiğimiz günlerde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevine resmî olarak başladı. Bugün kamp çalışmaları için Düzce'de bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecekKamp dönemi boyunca salı ve perşembe saat 09.30'da yapılacak idmanlar taraftara açık olacak.Sonrasında İstanbul'a dönecek Kanarya, çalışmalarının ikinci bölümü için 2-13 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da 3 hazırlık maçına çıkacak.6 Temmuz Cumartesi 19.00 Fenerbahçe - Admira Wacker10 Temmuz Çarşamba 19.00 Fenerbahçe - Hajduk Split13 Temmuz Cumartesi 18.30 Fenerbahçe - Strasbourg