Rakamlar S.O.S veriyor

Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, Portekiz'e 3-0 yenilerek büyük şaşkınlık yarattı. Teknik direktör Vincenzo Montella,dese de futbolcuların performansları farklı şeyler anlatıyor. İşte istatistikleri yerlerde gezinen oyuncular:Son resmi maçına M.United'da 147 gün önce çıkan milli eldiven, Portekiz önünde kalesine isabet eden 4 şutun 3'ünü içeri alırken 90 dakikayı sadece 1 kurtarışla tamamladı. 32 pasın 8'inde hata yaparken uzun topta da 10'da 5 isabet buldu.Sahada kaldığı 75 dakikada kendi kalesini avlarken hava topu ve şut engelleme karnelerinde sıfır çekti. Uzun topta 5 denemede arkadaşlarını sadece 1 kez görebildi.39 yaşındaki Ronaldo karşısında büyük zorluk yaşadı. Rakibinin hiçbir pas arasına giremedi.Leao ile girdiği yarışta ayakta kalmakta zorlandı. Yediğimiz ilk gol de Zeki'nin oynadığı sağ bekte gelişen ataktan geldi.3 ortasında 1 kez isabet sağlarken 9 da top kaybı gerçekleştirdi.Orta sahada Fernandes, Palhinha ve Vitinha'nın arasında ezilen Kaan Ayhan, 4 ikili mücadelenin 1'ini alabildi. Yüzde 77 isabetli pasta kalırkenkarnesinde yokları oynadı.Sahada olduğu 45 dakika etkisiz kalırken 13 kez buluştuğu topla 8 pasın 4'ünü rakibe verdi.70 dakikada şut atamayan Yunus, sadece 3 orta girişiminde bulunabilirken 1 kez isabet sağladı.Neredeyse sahanın en az topla oynayan ismi olan Kerem, 14 pasın 6'sını rakibe kaptırdı. Orta ve uzun top karnelerinde sıfırı tüketirken çektiği 2 şutta çerçeveyi 1 kez bulabildi.90 dakika boyunca şut atamadığı gibi 23 pasın 6'sında başarısız oldu.Takım arkadaşlarını 1 kez bile pozisyona sokma girişiminde bulunamadı.4 ikili mücadeleden 1 kez galip çıkarken orta, ve kilit pas değerleriyle arkadaşlarına uydu.