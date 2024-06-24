Rakamlar S.O.S veriyor

Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, Portekiz'e 3-0 yenilerek büyük şaşkınlık yarattı. Teknik direktör Vincenzo Montella, "Genel olarak fena bir maç oynadığımızı düşünmüyorum"
dese de futbolcuların performansları farklı şeyler anlatıyor. İşte istatistikleri yerlerde gezinen oyuncular:
ALTAY BAYINDIR:
Son resmi maçına M.United'da 147 gün önce çıkan milli eldiven, Portekiz önünde kalesine isabet eden 4 şutun 3'ünü içeri alırken 90 dakikayı sadece 1 kurtarışla tamamladı. 32 pasın 8'inde hata yaparken uzun topta da 10'da 5 isabet buldu.
SAMET AKAYDIN:
Sahada kaldığı 75 dakikada kendi kalesini avlarken hava topu ve şut engelleme karnelerinde sıfır çekti. Uzun topta 5 denemede arkadaşlarını sadece 1 kez görebildi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI:
39 yaşındaki Ronaldo karşısında büyük zorluk yaşadı. Rakibinin hiçbir pas arasına giremedi. 2 ikili mücadelede ayakta kalamadı, 9 top kaybıyla da savunmanın dengesini bozdu.
ZEKİ AYAKTA KALMAKTA ZORLANDI
ZEKİ ÇELİK:
Leao ile girdiği yarışta ayakta kalmakta zorlandı. Yediğimiz ilk gol de Zeki'nin oynadığı sağ bekte gelişen ataktan geldi. Tehlike ve şut engellemenin yanı sıra pas arasında sıfır çekti.
3 ortasında 1 kez isabet sağlarken 9 da top kaybı gerçekleştirdi.
KAAN AYHAN:
Orta sahada Fernandes, Palhinha ve Vitinha'nın arasında ezilen Kaan Ayhan, 4 ikili mücadelenin 1'ini alabildi. Yüzde 77 isabetli pasta kalırken dribbling, şut engelleme, orta yapma
karnesinde yokları oynadı.
ORKUN KÖKÇÜ:
Sahada olduğu 45 dakika etkisiz kalırken 13 kez buluştuğu topla 8 pasın 4'ünü rakibe verdi. Bu kısa sürede 5 kayıpla oynarken dribbling, kilit pas, orta, uzun top ve hava topu gibi değerlerde sıfır çekti.
YUNUS ŞUT ATAMADAN OYUNDAN ÇIKTI
YUNUS AKGÜN:
70 dakikada şut atamayan Yunus, sadece 3 orta girişiminde bulunabilirken 1 kez isabet sağladı. 8 defa da top kaybı gerçekleştirerek kaldığı süre boyunca hücumda vasatı aşamadı. 4 çalım denemesinin 3'ü başarısız sonuçlandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU:
Neredeyse sahanın en az topla oynayan ismi olan Kerem, 14 pasın 6'sını rakibe kaptırdı. Orta ve uzun top karnelerinde sıfırı tüketirken çektiği 2 şutta çerçeveyi 1 kez bulabildi.
BARIŞ ALPER:
90 dakika boyunca şut atamadığı gibi 23 pasın 6'sında başarısız oldu. Çalım atma, orta, uzun top karnelerinde kocaman sıfır yazarken 10 top kaybıyla bu alanda millilerde başı çekti.
Takım arkadaşlarını 1 kez bile pozisyona sokma girişiminde bulunamadı.
YUSUF YAZICI: İkinci yarıda oyuna giren Yusuf, hücumda beklentinin çok uzağında kaldı.
4 ikili mücadeleden 1 kez galip çıkarken orta, ve kilit pas değerleriyle arkadaşlarına uydu.