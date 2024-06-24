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Giriş Tarihi: 24.6.2024

Rakamlar S.O.S veriyor

UĞUR ÇEM
Rakamlar S.O.S veriyor

Altay Bayındır, kalesine isabet eden 4 şutun 3’ünü içeri alırken savunmada Samet ve Abdülkerim top kaybı, şut engelleme ve hatalarıyla saçbaş yoldurdu. Orta sahada Orkun ile Kaan birçok değerde sıfır çekti. İleri uçtaki Barış Alper ise çalım atma, uzun top karnelerinde yokları oynarken 10 top kaybı yaptı

Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takım, Portekiz'e 3-0 yenilerek büyük şaşkınlık yarattı. Teknik direktör Vincenzo Montella, "Genel olarak fena bir maç oynadığımızı düşünmüyorum" dese de futbolcuların performansları farklı şeyler anlatıyor. İşte istatistikleri yerlerde gezinen oyuncular:
ALTAY BAYINDIR: Son resmi maçına M.United'da 147 gün önce çıkan milli eldiven, Portekiz önünde kalesine isabet eden 4 şutun 3'ünü içeri alırken 90 dakikayı sadece 1 kurtarışla tamamladı. 32 pasın 8'inde hata yaparken uzun topta da 10'da 5 isabet buldu.
SAMET AKAYDIN: Sahada kaldığı 75 dakikada kendi kalesini avlarken hava topu ve şut engelleme karnelerinde sıfır çekti. Uzun topta 5 denemede arkadaşlarını sadece 1 kez görebildi.
ABDÜLKERİM BARDAKCI: 39 yaşındaki Ronaldo karşısında büyük zorluk yaşadı. Rakibinin hiçbir pas arasına giremedi. 2 ikili mücadelede ayakta kalamadı, 9 top kaybıyla da savunmanın dengesini bozdu.

ZEKİ AYAKTA KALMAKTA ZORLANDI
ZEKİ ÇELİK: Leao ile girdiği yarışta ayakta kalmakta zorlandı. Yediğimiz ilk gol de Zeki'nin oynadığı sağ bekte gelişen ataktan geldi. Tehlike ve şut engellemenin yanı sıra pas arasında sıfır çekti. 3 ortasında 1 kez isabet sağlarken 9 da top kaybı gerçekleştirdi.
KAAN AYHAN: Orta sahada Fernandes, Palhinha ve Vitinha'nın arasında ezilen Kaan Ayhan, 4 ikili mücadelenin 1'ini alabildi. Yüzde 77 isabetli pasta kalırken dribbling, şut engelleme, orta yapma karnesinde yokları oynadı.
ORKUN KÖKÇÜ: Sahada olduğu 45 dakika etkisiz kalırken 13 kez buluştuğu topla 8 pasın 4'ünü rakibe verdi. Bu kısa sürede 5 kayıpla oynarken dribbling, kilit pas, orta, uzun top ve hava topu gibi değerlerde sıfır çekti.

YUNUS ŞUT ATAMADAN OYUNDAN ÇIKTI
YUNUS AKGÜN: 70 dakikada şut atamayan Yunus, sadece 3 orta girişiminde bulunabilirken 1 kez isabet sağladı. 8 defa da top kaybı gerçekleştirerek kaldığı süre boyunca hücumda vasatı aşamadı. 4 çalım denemesinin 3'ü başarısız sonuçlandı.
KEREM AKTÜRKOĞLU:
Neredeyse sahanın en az topla oynayan ismi olan Kerem, 14 pasın 6'sını rakibe kaptırdı. Orta ve uzun top karnelerinde sıfırı tüketirken çektiği 2 şutta çerçeveyi 1 kez bulabildi.
BARIŞ ALPER: 90 dakika boyunca şut atamadığı gibi 23 pasın 6'sında başarısız oldu. Çalım atma, orta, uzun top karnelerinde kocaman sıfır yazarken 10 top kaybıyla bu alanda millilerde başı çekti. Takım arkadaşlarını 1 kez bile pozisyona sokma girişiminde bulunamadı.
YUSUF YAZICI: İkinci yarıda oyuna giren Yusuf, hücumda beklentinin çok uzağında kaldı. 4 ikili mücadeleden 1 kez galip çıkarken orta, ve kilit pas değerleriyle arkadaşlarına uydu.
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Rakamlar S.O.S veriyor
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