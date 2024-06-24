Son dakikada her şey değişti!

Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nun son maçları dün oynanırken daha önce son 16'ya kalmayı garantileyen Almanya'nın ardından İsviçre de mutlu sona ulaştı. Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre karşısına çıkanRakibi baskı altına alan Almanya, son dakikalara kadar umduğunu bulamadı.ve skoru ilan etti. Almanya gruptan 7 puanla lider çıkarken, İsviçre 5 puanla ikinci olarak son 16 biletini aldı. İsviçre müsabakayı kazanması halinde lider olacak, Almanya ikinci sırada kalacaktı.Diğer mücadelede de Macaristan mucizesi yaşandı.İskoçya'yı 90+10'da mağlup ederek umutlarını taze tuttu. Rakibine 14 şut atan ve 20 orta denemesinde bulunan Marco Rossi'nin ekibi,grubu üçüncü bitirdi. Böylece Macaristan, en iyi üçüncüler arasında kalıp son 16'ya gitmek adına umutlandı. İskoçya'nın hayalleri ise sona erdi.İskoçya-Macaristan maçına talihsiz bir an damga vurdu. 68. dakikada İskoçya kalecisi Angus Gunn ile Macar futbolcu Barnabas Varga bir hava topu mücadelesinde çarpıştı.Sağlık ekipleri sahaya girerek 29 yaşındaki futbolcuya müdahale etti. Etrafı battaniyeyle kapatılan tecrübeli oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği aktarıldı.