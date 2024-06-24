Son dakikada her şey değişti!

Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nun son maçları dün oynanırken daha önce son 16'ya kalmayı garantileyen Almanya'nın ardından İsviçre de mutlu sona ulaştı. Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre karşısına çıkan Panzerler, 28. dakikada Ndoye'un golüyle geriye düştü.
Rakibi baskı altına alan Almanya, son dakikalara kadar umduğunu bulamadı. 76'da oyuna giren Niclas Füllkrug, 90+2'de kafa golüyle durumu 1-1'e getirdi
ve skoru ilan etti. Almanya gruptan 7 puanla lider çıkarken, İsviçre 5 puanla ikinci olarak son 16 biletini aldı. İsviçre müsabakayı kazanması halinde lider olacak, Almanya ikinci sırada kalacaktı.
86'DA GİRDİ, 90+10'DA GOL ATTI
Diğer mücadelede de Macaristan mucizesi yaşandı. Kaybetmesi ya da berabere kalması durumunda 4. olup turnuvaya veda edecek olan Macaristan,
İskoçya'yı 90+10'da mağlup ederek umutlarını taze tuttu. Rakibine 14 şut atan ve 20 orta denemesinde bulunan Marco Rossi'nin ekibi, 86'da oyuna giren Kevin Csoboth'un golüyle 1-0 kazanarak
grubu üçüncü bitirdi. Böylece Macaristan, en iyi üçüncüler arasında kalıp son 16'ya gitmek adına umutlandı. İskoçya'nın hayalleri ise sona erdi.
VARGA KORKUTTU
İskoçya-Macaristan maçına talihsiz bir an damga vurdu. 68. dakikada İskoçya kalecisi Angus Gunn ile Macar futbolcu Barnabas Varga bir hava topu mücadelesinde çarpıştı. İki oyuncu da yerde kalırken sırt üstü düşen Varga baygınlık geçirdi.
Sağlık ekipleri sahaya girerek 29 yaşındaki futbolcuya müdahale etti. Etrafı battaniyeyle kapatılan tecrübeli oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği aktarıldı.