Arda ile hiçbir hoca kötü olmaz!

A Milli Takım'ın eski oyuncularından Burak Yılmaz ve Arda Turan, Almanya'da A Milli Takımı takip eden gazetecilerle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. İki eski milli futbolcu, son günlerde polemik konusu haline getirilmeye çalışılan Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Montella'nın Arda Güler'in elinden antrenman yeleğini aldığı görüntülerden gereksiz yere polemik oluşturulduğunu belirterek, "O videoda bir şey yok. Arda yeteneğindeki bir oyuncuyla hocanın kötü olma olasılığı da yok. Arda konusunu abartırsak önce ona zarar vereceğiz"
dedi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Yılmaz, "Ona güveniyorum. Çekya maçında da ondan gol bekliyorum"
ifadelerini kullandı.
'BEN DE ÖYLE YAPARIM'
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, şampiyonada ne olursa olsun, bu Milli Takım kadrosunu yıkmayıp, üstüne koyarak devam edilmesi gerektiğini söyledi. Turan, "Videoda Montella'nın tavrını okuduğumda, 'Sen delisi misin Arda, biz seni maçta oynatmıyoruz, Çekya maçı var ve çok önemli. Düz koşuya git, aman bir yerine bir şey olmasın'
dedim. Oyuncularıma bazen öyle yaparım. Caner her idmanda oynamak ister, onu antrenman dışına iterim. Montella, Arda'nın üstüne titriyor, hepimiz gibi. Bu konuyu böyle bırakalım.
Görüntüleri okumak zordur, özellikle futbolun içinden gelmeyen insanlar için. Bu yanlış bir okuma" şeklinde konuştu.
TAKIMLA ÇALIŞTI
Ağrıları sebebiyle önceki gün bireysel antrenman yapan Arda Güler, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. 19 yaşındaki futbolcunun neşeli görüntüsü dikkat çekti.