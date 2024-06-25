Arda ile hiçbir hoca kötü olmaz!

A Milli Takım'ın eski oyuncularından Burak Yılmaz ve Arda Turan, Almanya'da A Milli Takımı takip eden gazetecilerle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi.Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Montella'nın Arda Güler'in elinden antrenman yeleğini aldığı görüntülerden gereksiz yere polemik oluşturulduğunu belirterek,dedi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Yılmaz,ifadelerini kullandı.Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, şampiyonada ne olursa olsun, bu Milli Takım kadrosunu yıkmayıp, üstüne koyarak devam edilmesi gerektiğini söyledi. Turan, "Videoda Montella'nın tavrını okuduğumda,dedim. Oyuncularıma bazen öyle yaparım. Caner her idmanda oynamak ister, onu antrenman dışına iterim.Görüntüleri okumak zordur, özellikle futbolun içinden gelmeyen insanlar için. Bu yanlış bir okuma" şeklinde konuştu.Ağrıları sebebiyle önceki gün bireysel antrenman yapan Arda Güler, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. 19 yaşındaki futbolcunun neşeli görüntüsü dikkat çekti.