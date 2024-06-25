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Giriş Tarihi: 25.6.2024 09:25 Son Güncelleme: 25.6.2024 10:12

Brad Friedel'dan Di Maria ve Mohica çıkarması

Ogün ŞAHİNOĞLU
Brad Friedel’dan Di Maria ve Mohica çıkarması

Beşiktaş danışmanı Brad Friedel, ABD’de düzenlenen Copa America'ya giderek Arjantinli Angel Di Maria ve Kolombiyalı Johan Mojica için menajerleriyle masaya oturacak.

Beşiktaş, transfer çalışmalarında atağa kalktı. Siyah-beyazlı kulübün danışmanlık görevine gelen Brad Friedel, bu hafta ABD'de düzenlenen Copa America'ya giderek transfer çıkarması yapacak. 53 yaşındaki futbol adamı, turnuvada boy gösteren Kolombiya forması giyen sol bek Johan Mojica ve Arjantin'in yıldızı sağ kanat Angel Di Maria için görüşmede bulunacak.

Siyah-Beyazlılar'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un özellikle Di Maria'yı kadrosunda istediği kaydedildi. İki yıldızla da yüz yüze görüşme gerçekleştirecek olan Friedel, menajerleriyle masaya oturmak adına randevulaştı. Hem Benfica'dan ayrılan Di Maria'nın hem de bonservisi Villarreal'de bulunan Mojica'nın Beşiktaş'a olumlu yaklaştığı ifade edildi.

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Brad Friedel'dan Di Maria ve Mohica çıkarması
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