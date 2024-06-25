Cimbom’un gözü Aydın!

Transfere Michy Batshuayi ile başlayarak gündem yaratan Galatasaray, yeni hamleleri için çalışmalarını son hız sürdürüyor. Gelecek sezon için 12'ye düşen yabancı sayısını dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, yerli takviyesine de büyük önem veriyor.Hücum hattında sağ ve sol açıkta oynayabilen genç yeteneği listenin ilk sırasına yazanAkdeniz ekibi, bonservis için 6 milyon Euro'ya kadar inerkenGalatasaray cephesi, milli takıma kadar yükselenveHollanda'dan Ajax'ın da talip olduğu 2000 doğumlu yıldız oyuncu, geçen sezonu 13 gol-8 asistle tamamladı. 23 yaşındaki futbolcu,Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'ın durumunu yakında takip eden G.Saray'a müjdeli haberler geldi.Sport'ta yer alan haberde; Barça'nın, maaş yükünü azaltmak için Türk asıllı Alman yıldızına, takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi.