Cimbom’un gözü Aydın!

Transfere Michy Batshuayi ile başlayarak gündem yaratan Galatasaray, yeni hamleleri için çalışmalarını son hız sürdürüyor. Gelecek sezon için 12'ye düşen yabancı sayısını dikkate alan sarı-kırmızılı yönetim, yerli takviyesine de büyük önem veriyor. Bu yönde gündemine Oğuz Aydın'ı alan Aslan, Alanyaspor ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.
Hücum hattında sağ ve sol açıkta oynayabilen genç yeteneği listenin ilk sırasına yazan Aslan, 8 milyon Euro'dan kapıyı açan Alanyaspor'u indirime zorluyor.
Akdeniz ekibi, bonservis için 6 milyon Euro'ya kadar inerken Eren Aydın başta olmak üzere takas formüllerini gündemine aldı.
OYUNCU DA GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Galatasaray cephesi, milli takıma kadar yükselen Oğuz için 4 milyon Euro bonservis ödemeye hazır
ve pazarlıkta 2 milyon Euro'luk fark kaldı.
Hollanda'dan Ajax'ın da talip olduğu 2000 doğumlu yıldız oyuncu, geçen sezonu 13 gol-8 asistle tamamladı. 23 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de kariyerine devam etmesi halinde Galatasaray'ı istiyor ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
İLKAY'DA SICAK GELİŞME!
Barcelona'da oynayan İlkay Gündoğan'ın durumunu yakında takip eden G.Saray'a müjdeli haberler geldi. Katalan ekibinin, finansal fair play kuralları nedeniyle 33 yaşındaki oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.
Sport'ta yer alan haberde; Barça'nın, maaş yükünü azaltmak için Türk asıllı Alman yıldızına, takımdan ayrılmaya karar vermesi durumunda kolaylık sağlayacağı kaydedildi. İlkay'ın Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.