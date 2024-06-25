Filistin bayraklı forma giyerek maça çıktılar

Gölcük Belediyesi'nin destekleri ve Gölcük Köyleri Derneği´nin organizasyonuyla bu yıl 5.'si düzenlenen Köyler Arası Futbol Turnuvası'nda çekişmeli mücadelelerle başladı.Kavaklı Stadı'nda düzenlenen turnuvanın açılışına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, belediye başkan yardımcıları, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, İlçe Milli Eğitim Müdür Caferi Tayyar Mert ve turnuvaya katılan sporcuların aileleri katıldı. Turnuvaya Selimiye, Hasaneyn, Hamidiye, Nimetiye, Ümmiye, Eski Ferhadiye, Yeni Ferhadiye, Mesruriye, Ali Mezar, Sarısu, Siretiye, Mamuriye, Nüzhetiye, Lütfiye, İrşadiye ve Şevketiye olmak üzere 16 takım katıldı.Turnuvanın açılış maçından önce Kaymakam Gültekin ve Başkan Sezer, Down sendromlu çocuklar ile gösteri maçı yaptı. Keyifli geçen müsabakanın ardından 5. Gölcük Köyleri Arası Futbol Turnuvası Siretiye ve Sarısu arasında oynan açılış maçı ile başladı. Maçta futbolcular Filistin bayraklı forma giyerek Gazze'ye destek verdiklerini gösterdi.Siretiye'nin Sarısu'yu 3-2 yendiği maçın ardından Başkan Sezer, galip gelen takımı ve organizasyonu düzenleyen Gölcük Köyleri Derneği Başkanı İsmail Acar ile yönetimini tebrik etti. Başkan Sezer ayrıca turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.