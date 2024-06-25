İtalya’dan müthiş dönüş

İki takımı direkt ilgilendirdiği gibi, bizim için de çok önemli olan maç adeta nefes kesti. Hırvatistan eski gücünde olmasa da birbirini iyi tanıyan oyunculardan kurulu, deneyimli bir takım. Mutlak galibiyete ihtiyaçları olan maçta risk almayı hiç düşünmediler.İlk yarıda tek pozisyon verdiler, Livakovic mükemmel kurtardı. Sonra da ikinci yarıda kaçırdıkları penaltının devamındaki pozisyonda skor avantajı yakaladılar. Ondan sonra müthiş bir maç izledik. İtalya yoğun baskıda golü bulamadı. Hırvatistan son 10 dakikada kontrolü elinde tutmaya başladı. Ama her zaman söylüyorum, futbol ilginç bir oyun. İtalya uzatmanın son saniyesinde Zaccagni'nin mükemmel golüyle beraberliği aldı. Maçın santrası dahi yapılmadı. Bu beraberlik de bizim çok çok işimize gelen bir sonuç oldu.Zaccagni'nin golüyle B Grubu'nu ikinci bitiren İtalya, son 16 turunda İsviçre ile eşleşti. üçüncü olan Hırvatistan'ın işi mucizelere kaldı.Hırvatistan'ın Fenerbahçe'de forma giyen tecrübeli file bekçisi Dominik Livakovic, müsabakada kalesine gelen 2 şutu kurtardı.Golün ardından da yerden uzun süre kalkamadı ve büyük üzüntü yaşadı. İspanya mücadelesinde 5 şutun ikisini çıkaran, 3 gol yiyen Livakovic, Arnavutluk maçında da 7 topun 5'ine geçit vermemişti.