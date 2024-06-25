Kirli bir operasyon

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün bir açıklama yayınlayarak A Milli Takım'da teknik ekip ve oyuncuların uyum içinde çalıştığını söyledi. Montella ile Arda Güler'in idmandaki görüntüleri üzerinden art niyet taşıyan dezenformasyonların ortaya çıktığını dile getiren Başkan Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:
Sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Kişisel beklentileri doğrultusunda Milli Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur.
BİZDEN OLMAYANLAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYACAK
Tüm kalbimizle inanıyoruz ki 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır. Tarihimizde ilk kez lider olarak katıldığımız ve tarihimizde ilk kez galibiyetle başladığımız bu turnuvada inşallah 16 yıl sonra yine gruptan çıkmayı başararak tarih yazmayı sürdüreceğiz.
Kadro
tercihleri, futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir. Teknik kadromuz ve oyuncularımız büyük bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. Hamburg'da da Dortmund'daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz.
TEMELİ ATTIK
Büyükekşi, Çekya ile birlikte Avrupa'nın en genç milli takımı olduklarını belirterek, "2032 yılında Türkiye-İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak Milli Takım'ın temellerini attık. Biz A Milli Takımımızın bugününe de yarınına da güveniyoruz" ifadesini kullandı.