Kirli bir operasyon

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün bir açıklama yayınlayarak A Milli Takım'da teknik ekip ve oyuncuların uyum içinde çalıştığını söyledi.Sosyal medyada son bir yıldır olduğu gibi organize, kötü niyetli ve kirli bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmaktadır. Kişisel beklentileri doğrultusunda Milli Takımımızın başarısını istemeyen menfaat odakları, futbolumuz için bugün olduğu gibi her zaman bir tehdit unsuru olmuştur.Tüm kalbimizle inanıyoruz ki 'Bizim Çocuklar', bizden olmayanları yine başarılarıyla hayal kırıklığına uğratacaklardır.Kadrotercihleri, futbolcularımızın fiziksel durumları ve maçın taktiği gibi konular teknik heyetimiz tarafından belirlenmektedir.Kader maçımız olan Çekya karşılaşmasına konsantre olduk. Hamburg'da da Dortmund'daki gibi taraftarımızın muhteşem desteğini bekliyoruz.Büyükekşi, Çekya ile birlikte Avrupa'nın en genç milli takımı olduklarını belirterek, "2032 yılında Türkiye-İtalya ortaklığı ile düzenleyeceğimiz Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olacak Milli Takım'ın temellerini attık. Biz A Milli Takımımızın bugününe de yarınına da güveniyoruz" ifadesini kullandı.