Mantalite düzelirse Türkiye başarır

Milli Takım'da EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan beraberliği ve hazırlık maçında Japonya'ya karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası görevine son verilen Stefan Kuntz, Hamburg sokaklarında karşımıza çıktı. Bizi görünce şaşıran ve açıkçası çok konuşmak istemeyen Alman teknik adama hatırını sorduk.Çok yorum yapmak istemese de bizi kırmadı ve kendisinin yerine göreve gelen Vincenzo Montella'ya başarı dileyerek sözlerine başladı. Turnuvada bütün maçları izlediğini belirten Kuntz,ifadelerini kullandı.Son olarak hocaya ülkesi Almanya'yı sorduk. Grubunu lider tamamlayan Panzerler'in başarılı olacağını belirterek,dedi. Fotoğraf çektirme isteğimizi de kırmayan 61 yaşındaki teknik adam, ardından izin isteyerek yanımızdan ayrıldı.2021-23 arasında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Kuntz, 20 maçta görev aldı. 12 galibiyet elde eden deneyimli isim, 3 beraberlik-5 yenilgi yaşadı ve 1.95 puan ortalaması yakaladı. 61 yaşındaki futbol adamı, 22 Mayıs 2024'te Hamburg'un sportif direktörlüğüne getirildi.