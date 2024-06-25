SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Amir müjdesi! Sezonu kapatmıştı

Beşiktaş'ta orta sahanın en önemli isimlerinden Amir Hadziahmetovic sahalara geri dönüyor. Bosna Hersekli futbolcu, 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık kampında yer alabilecek. Fatih Karagümrük'le 13 Ocak'ta oynanan lig maçında sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sol diz ön çapraz bağlarında kopma belirlenmişti. Ameliyat olan Amir, rehabilitasyon ve bireysel çalışma dönemini başarılı bir şekilde tamamladı.

27 yaşındaki deneyimli futbolcunun yeni sezon kampına tamamen hazır olduğu ve takımla birlikte çalışabileceği aktarıldı. Amir Hadziahmetovic geride kalan yaklaşık 5,5 aylık süreçte sıkı bir hazırlık programı uyguladı. Tecrübeli futbolcu özel antrenmanlarla kademeli olarak sol dizini güçlendirdi ve sakatlıktan tamamen kurtuldu. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasını dört gözle bekleyen Amir'in iyileşmesi teknik heyet ve yönetimin de yüzünü güldürdü.

Hadziahmetovic'in ismi geçen sezon ara transfer döneminin ardından A takım listesine yazılmamıştı. Bosna Hersekli futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle siyah-beyazlı yönetimin talebini kabul ederek A takım listesi dışında kalmayı kabul etmişti. Beşiktaş, Amir'i Şubat 2023'te 3,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Konyaspor'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı formayla 42 resmi maça çıkarken 1 gol, 8 asiste imza attı. (Fanatik)