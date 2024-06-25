SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi ve Oosterwolde kararı

Sezon biter bitmez özellikle sarı-lacivertli takımda en dikkat çeken isimler olan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için birçok Avrupa devi Fenerbahçe'ye teklif yapmıştı. Fakat Ali Koç'un tekrar başkan seçilmesinin ardından yapılan transfer zirvesinde bu iki ismin geleceği masaya yatırıldı ve ne olursa olsun takımda kalacaklarının altı çizildi.

Yönetimin bu kararı almasının yanında iki neden olduğu ortaya çıktı. Bunlardan ilki iki ismin hem kulübü bilmeleri hem de yeni kadroda önemli bir yere sahip olacakları. Sarı-Lacivertli idareciler, Oosterwolde ya da Ferdi'nin gitmesi halinde onlar kadar iyi oyuncu bulmanın ve maliyet açısından almanın zor olacağını savunuyor.

40-50 MİLYON EURO TEKLİF GELİRSE...

İkinci sebep ise oluşturulacak iddialı kadro... Herhangi önemli bir oyuncunun satışının Başkan Ali Koç'un hem seçim toplantılarında hem de seçildikten sonra yaptığı toplantılarda sarfettiği 'Fenerbahçe tarihinin en güçlü kadrosunu kuracağız' sözüne ters düşeceği de düşünülüyor. Hem yönetim hem teknik heyet sadece bu iki oyuncuya 40-50 milyon euro aralığında teklif gelmesi halinde tekrar toplanacağı ve son kararı teknik direktör Jose Mourinho'ya bırakacağı öğrenildi. (Milliyet)