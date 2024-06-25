SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Samardzic’in gönlü İtalya’da

Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Lazar Samardzic için İtalya'dan yeni bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Udinese forması giyen Samardzic, kariyerine İtalya'da devam etmek istiyor. Fenerbahçe'nin de Sırp orta saha için istenen bonservis bedelini çok yüksek bulduğu ve transferin şu an için belirsiz olduğu kaydedildi.

UDINESE 25 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basını daha önce Udinese'nin 22 yaşındaki futbolcusu için 25 milyon euro bonservis bedelini istediğini yazmıştı. İtalya'dan Lazio'nun ilgilendiği Samardzic'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Udinese ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Sırp futbolcu, geçen sezon 34 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.