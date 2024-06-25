Tayfun Korkut, SABAH Spor’a konuştu: Fren yapmak yok, gazı ayarlayacağız

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen, Real Sociedad ile Espanyol'da Türkiye'yi temsil eden, Hannover, Stuttgart, Hertha Berlin gibi takımlarda ise teknik direktörlük yapan Tayfun Korkut'la Almanya'da A Milli Takım'ı konuştuk.



EURO 2024'te F Grubu'nda yarın son maçına Çekya karşısında çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekibin nasıl oynaması gerektiğini de anlatan 50 yaşındaki çalıştırıcı, sorularımıza şu yanıtları verdi:

"NE ÇOK SEVİNELİM NE DE ÇOK ÜZÜLELİM"



- Gürcistan maçıyla çok mu havaya girdik yoksa Portekiz gibi bir rakip karşısında 3-0 normal bir sonuç muydu?

Genç bir takımız. Her türlü alacağımız pozitif skor bizim için tecrübe. Bir değişim içindeyiz, yeni bir takım kuruluyor. Çok yetenekli, genç oyuncularımız var. Ne kazandığımız zaman çok sevinelim ne de yenildiğimiz zaman fazla üzülelim. Bunlar yolun üzerinde karşımıza çıkan engeller. İlk maç çok heyecanlı geçti. Güzel bir galibiyetti. Portekiz maçı farklıydı. Kadrolara bakarsak arada ciddi fark var. Bizim Çocuklar yeterince iyi değil demek değil bu. Tecrübe bazında rakip çok üstündü.

"GERİ ÇEKİLİRSEK BÜYÜK SIKINTI YAŞARIZ"



- Çekya maçında ne yapılmalı?

Çekya, Portekiz'e göre çok farklı bir tarz. Skora göre oynamak önemli. Ne fazla risk ne fazla geriye çekilme ne de skoru korumak... Futbolda en zor şey beraberliğe oynamaktır. Bizim kültürümüz, saldır saldır. Geri çekildiğimiz zaman savunmayı da çok iyi yapan bir futbol yapımız yok. Bu maçta benim için en önemli oyuncu Hakan Çalhanoğlu olacak. Takımın gaza basması ya da gazdan ayağını çekmesini o koordine edecek. Biz frene basarsak yeniliriz. O nedenle freni kullanmayacağız. Gaza ne kadar basacağımızı bileceğiz. Biz freni iyi kullanan bir toplum değiliz. Burada Hakan gibi oyuncular önemli.

"ARDA'NIN ÇANTASI AĞIR OLMASIN"



- Arda Güler'i değerlendirir misiniz? 19 yaşındasınız, Real Madrid'de oynuyorsunuz ve tribünler size bağırıyor. Tüm gözler üzerinizde. Nasıl etkilenir?

Böyle bir yeteneğe sahip olduğumuz için şanslıyız. Kenan Yıldız için de geçerli bu. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin kadrolarındalar. Daha tam gelişimlerini tamamlayamadılar. Bundan sonraki turnuvada oturacaklar tam olarak. Arda'nın ayrı bir sevgisi var. Bizim toplum çok seviyor. Tarzıyla, yapısıyla bütün sorumluluğu ona vermek de yanlış. Çanta taşıyacak ama o çanta da çok ağır olmasın. Ağır olursa bu yaşta olmaz. Kalitesini gösteriyor. Gelecek maçta belki hoca düşünebilir. Tercih hakkı onda, bende değil. Onun için de fazla yorum yapmayayım.

"HOCANIN BİR PLANI VARDI"



- Oturmuş bir kadromuzun olmaması, sürekli kadro değişmesi en çok eleştirilen konu. Neler söylersiniz?

Portekiz maçında da kesinlikle hocanın bir oyun planı vardı. Dışarıdan baktığımda geçiş oyununa yöneldik. Top bizde olmayacaktı, hızlı oyuncularla kaleyi bulmaya çalıştı ama olmadı. Her teknik direktörün planı vardır ama karşınızda da rakip var. Güçlü ve tecrübeli bir rakip. Hepsi üst seviye bir rakip. Tabii ki galibiyet ya da etkili oyun bekliyoruz ama futbolda bunlar da var.