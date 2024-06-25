Topuk’ta kader kampı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına dün Düzce'deki Topuk Yaylası'nda start verdi. Sahaya inen oyuncular, yeni teknik direktör Jose Mourinho ile ilk idmanlarını gerçekleştirirken burada geçirilecek 5 günlük süreç, birçok ismin takımdaki geleceği açısından da belirleyici olacak.
Yapılacak transferlerin yanı sıra gidecek oyuncular nedeniyle de işi kolay olmayan Portekizli teknik adam, toplamda 8 oyuncunun takımdaki kaderini çizecek.
Süper Lig'de gelecek sezon 14 kişilik yabancı kontenjanı 12'ye indirilirken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.
İLK HAZIRLIK MAÇI PETROLUL PLOİEŞTİ
Takımda yeni geleceklere yer açmayı planlayan Fenerbahçe, 29 Haziran'da Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile Topuk Yaylası'nda bir hazırlık maçı oynanacak. Gönderilecekler listesinde adı geçen Luan Peres, Serdar Aziz, Krunic, Zajc, Crespo, Ryan Kent, Emre Mor ve Umut Nayir
gösterecekleri performansla hocanın gözüne girmeye çalışacak. Topuk sonrası İstanbul'a dönecek Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarının ikinci bölümünü 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde gerçekleştirecek.
İŞTE YENİ FORMALAR
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formalarını sosyal medya hesabından bir video ile tanıttı. Yapılan paylaşımda, "Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri. Çünkü bu bir DNA meselesi"
ifadelerine yer verildi.
MOU İLK İDMANDA AĞIRLIĞINI KOYDU
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si dün topbaşı yaptı. Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmada sahaya çıkar çıkmaz basın mensuplarının yanına giderek, "Merhaba" diyen Portekizli çalıştırıcı, sıcakkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. 61 yaşındaki teknik adam, 2 saat süren çalışmada oyuncularla yakından ilgilendi. Futbolculara istediklerini net bir şekilde anlatırken, kendinden emin tavırlarıyla dikkat çekti. Yeni transfer Levent Mercan da idmanda yer alırken, Djiku ve Osayi- Samuel'e milli takımlarına gittikleri için 3 gün ekstra izin verildi. İki yıldız kampa yarın katılacak.
İRFAN CAN'I VERİN EN-NESYRİ'Yİ ALIN!
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans gösteren İrfan Can Kahveci'ye Sevilla resmen talip oldu. İspanyollar, tecrübeli futbolcuyu isterken sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki sıkıntısını göz önüne alarak santrfor teklif etti. Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi, İrfan Can Kahveci'ye karşılık öneren Sevilla yetkilileri, üzerine de 10 milyon Euro talep etti. Yönetim düşünmek için süre isterken teknik direkör Jose Mourinho'nun 1.92'lik golcüye sıcak baktığı öğrenildi.