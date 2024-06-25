Topuk’ta kader kampı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına dün Düzce'deki Topuk Yaylası'nda start verdi. Sahaya inen oyuncular, yeni teknik direktör Jose Mourinho ile ilk idmanlarını gerçekleştirirken burada geçirilecek 5 günlük süreç,Yapılacak transferlerin yanı sıra gidecek oyuncular nedeniyle de işi kolay olmayanSüper Lig'de gelecek sezon 14 kişilik yabancı kontenjanıTakımda yeni geleceklere yer açmayı planlayan Fenerbahçe, 29 Haziran'da Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile Topuk Yaylası'nda bir hazırlık maçı oynanacak. Gönderilecekler listesinde adı geçengösterecekleri performansla hocanın gözüne girmeye çalışacak. Topuk sonrası İstanbul'a dönecekFenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha, deplasman ve alternatif formalarını sosyal medya hesabından bir video ile tanıttı. Yapılan paylaşımda,ifadelerine yer verildi.Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si dün topbaşı yaptı. Topuk Yaylası'ndaki ilk çalışmada sahaya çıkar çıkmaz basın mensuplarının yanına giderek, "Merhaba" diyen Portekizli çalıştırıcı, sıcakkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. 61 yaşındaki teknik adam, 2 saat süren çalışmada oyuncularla yakından ilgilendi. Futbolculara istediklerini net bir şekilde anlatırken, kendinden emin tavırlarıyla dikkat çekti. Yeni transfer Levent Mercan da idmanda yer alırken, Djiku ve Osayi- Samuel'e milli takımlarına gittikleri için 3 gün ekstra izin verildi. İki yıldız kampa yarın katılacak.Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon çok iyi bir performans gösteren İrfan Can Kahveci'ye Sevilla resmen talip oldu. İspanyollar, tecrübeli futbolcuyu isterken sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki sıkıntısını göz önüne alarak santrfor teklif etti. Faslı forvet Youssef En-Nesyri'yi, İrfan Can Kahveci'ye karşılık öneren Sevilla yetkilileri, üzerine de 10 milyon Euro talep etti. Yönetim düşünmek için süre isterken teknik direkör Jose Mourinho'nun 1.92'lik golcüye sıcak baktığı öğrenildi.