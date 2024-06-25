Trabzonspor’dan kenetlenme çağrısı

Şampiyonluk hedefiyle 2024-2025 sezonuna başlamak isteyen Trabzonspor'da resmi transfer döneminin dün start almasıyla hareketli bir dönem yaşanmaya başladı. Dün 5 yeni transferini duyuran ve ikisini dün akşam saatlerinde Trabzon'a getiren bordo-mavili kulüpte taraftar ve camiadan destek istendi.



Geçtiğimiz günlerde yeni sezon forma lansmanının yapılmasının ardından dün de önce yönetim kurulu üyeleri '#HediyeFormaChallenge'ı başlattı. Yaklaşık 50 bine yakın forma satışının gerçekleştiği forma satış etkinliği sonrasında bugün de camia ve taraftarlara kulübün resmi sitesinden hem bu organizasyona katılmaya hem de kenetlenmeye yönelik bir mesaj yayımlandı.

Trabzonspor'un camiaya, taraftara birlik-beraberlik ve kenetlenme mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Trabzonspor camiası. Bu camia; birlik olduğunda karşısında hiçbir gücün duramadığını defalarca ispat etti. Şimdi; tüm Trabzonsporluları tek yürek olmaya takımına destek çıkmak için '#HediyeFormaChallenge'a katılmaya davet ediyoruz. Özellikle; camiamızın önde gelen isimlerini ve kıymetli iş insanlarını bu kampanyaya destek çağrısında bulunuyoruz. Başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak olan bu birliktelik ruhu, Trabzonsporumuz'u her kulvarda daha güçlü kılacaktır. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkarak, büyük hedeflere emin adımlarla hep beraber yürüyeceğiz. Şimdi kenetlenme ve birlikte yeni zaferlere yelken açma zamanı. #YaşasınBüyükTrabzonspor"