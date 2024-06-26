Arda akıllı çocuk sosyal medyaya takılmıyor

A Milli Takım, bugün Çekya ile çok önemli ve kritik bir maça çıkacak. Turnuvayı takip eden basın mensupları olarak dün kampı ziyaret ettik. Hazırlık aşamasından bu yana takımla birlikte olan yöneticilerden Hamit Altıntop ile Portekiz maçında yedek soyunan, yenilgi sonrası ise sosyal medyada yapılan tartışmaların başrolüne oturan takımın genç yıldızı Arda Güler'i konuştuk.şeklindeki sorumuza,yanıtını veren Altıntop,dediğimizde ise, "Arda akıllı bir çocuk. Zaten o kültürde yetiştiği için yazılanlar, yapılanlar ve eleştirilerin farkında.Hocasıyla bire bir yaptığı konuşmalar onun için daha önemli.Onun için sosyal medyadaki hiçbir şeyi ciddiye almıyor. Kendi idmanına ve performansına bakıyor. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor" dedi.