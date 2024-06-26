Avusturya mucizesi!

İki iyi futbol oynayan organize takımın mücadelesi, seyir zevki üst düzey bir maça sahne oldu. Karşılıklı etkili presler, her topu kazanan takımın hücumu düşünmesi hem bol pozisyona neden oldu hem de toplam 5 gol oldu. İki takım da bölüm bölüm parlamalar gösterdi.Avusturya'yı ben çok beğeniyorum.İkili mücadelelerdeki hamle zamanlamaları çok başarılı. Eğer biz Çekya maçından puan alırsak, rakibimiz olacaklar. İşimiz hiç de kolay olmayacak.