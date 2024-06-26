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Giriş Tarihi: 26.6.2024

Avusturya mucizesi!

ÖMER ÜRÜNDÜL ÖMER ÜRÜNDÜL
Avusturya mucizesi!

Rangnick’in öğrencileri, 2 kez öne geçip yakalandığı maçta Hollanda’yı devirdi. 1978 Dünya Kupası’ndan bu yana ilk kez bir büyük turnuvada grubunu lider bitirdi

İki iyi futbol oynayan organize takımın mücadelesi, seyir zevki üst düzey bir maça sahne oldu. Karşılıklı etkili presler, her topu kazanan takımın hücumu düşünmesi hem bol pozisyona neden oldu hem de toplam 5 gol oldu. İki takım da bölüm bölüm parlamalar gösterdi. Ama genelde maçın kontrolünü elinde tutan Avusturya'ydı. Avusturya'yı ben çok beğeniyorum. Hem hücum varyasyonları etkili hem de çok temaslı oynuyorlar. İkili mücadelelerdeki hamle zamanlamaları çok başarılı. Eğer biz Çekya maçından puan alırsak, rakibimiz olacaklar. İşimiz hiç de kolay olmayacak.
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Avusturya mucizesi!
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