Cardoso’ya 18 milyon Euro

ve 8 numara oynayabilen yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın, Johnny Cardoso için girişimde bulunduğu ileri sürüldü. İspanyol basınından Diario de Sevilla, sarı-kırmızılıların, 22 yaşındaki futbolcuya karşılık kulübü Real Betis'e 18 milyon Euro önerdiğini yazdı.Betis'in ise beklentisinin 25 milyon Euro olduğu kaydedildi. İspanyol ekibinde 20 karşılaşmada görev alan Johnny Cardoso, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.G.Saray Başkanı Dursun Özbek, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için gittiği Kuşadası'nda açıklamalarda bulundu. Sözlerine A Milli Takım'a başarı dileyerek başlayan Özbek, "Transfer için toplantı yapacağız. Bazı eksiklerimiz var. Özellikle 2, 8 ve 10 numarada transfer yapmayı düşünüyoruz. Kanat transferleri için yine yerli oyuncularla görüşüyoruz. Takımın iskeletini bozmadan takviyeler yaparak önümüzdeki sene yine şampiyon olacağız" dedi.