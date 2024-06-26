ÇEKYA TÜRKİYE CANLI | Arda Güler, Çekya maçında oynayacak mı?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te ilk iki maçında Gürcistan'ı mağlup edip Portekiz'e kaybeden A Milli Takım, F Grubu'nda 3. ve son karşılaşmasını bugün Çekya ile oynayacak. Ay-Yıldızlılar'a gruptan çıkıp son 16'ya kalmak için 1 puanın yeteceği mücadele Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Üç puana kilitlenen Bizim Çocuklar, hedefe ulaşıp hem ülkeyi sevince boğmayı hem de Portekiz yenilgisi sonrası teknik kadro ve takım üzerinden yapılan tüm polemiklere son vermeyi istiyor.
GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?
Türkiye, galibiyet ya da beraberlik halinde grubu 2. bitirip diğer maça bakmaksızın son 16 turuna kalacak ve Avusturya ile eşleşecek. Milli Takım'ın bugün mağlup olması halinde ise grup 3.'lüğü için Gürcistan'ın Portekiz'e puan kaybetmesi beklenecek. Böyle bir tabloda Türkiye, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse üst tura yükselecek ve B ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.
İKİNCİ OLURSAK RAKİP AVUSTURYA
Çekya karşısında bugün eğer umduğumuz sonucu alır ve grubu ikinci sırada bitirirsek, rakibimiz şimdiden belli. Dün Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya, bu durumda son 16 turundaki rakibimiz olacak.
ABDÜLKERİM CEZALI, 3 OYUNCU SINIRDA
A Milli Takım'da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, Çekya karşısında forma giyemeyecek. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, bugün sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı olacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Gürcistan maçında attığı şık golle tarihe geçen, Portekiz karşısında ise ağrıları olduğu gerekçesiyle son bölümde oyuna dahil olan Arda Güler'in durumu merak konusuydu. Son iki gündür takım çalışmalarında yer alan 19 yaşındaki genç yıldızın kasığındaki sorunun devam ettiği fakat bugün Çekya'ya karşı ilk 11'de olmasa da sonradan sahada olacağı öğrenildi. Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda'nın yerine Kenan Yıldız'a görev verecek. 19 yaşındaki futbolcu ise ikinci yarıda oyuna alınacak. Bu arada A Milli Takım'da ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü'nün oynaması zor. İtalyan hoca kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'e görev verecek. İleride ise Yusuf Yazıcı'nın oynaması bekleniyor.
30 BİN TÜRK'TEN HAMBURG'A AKIN!
A Milli Takım'ın Dortmund'da oynadığı Gürcistan ve Portekiz maçlarında tribünün çoğunluğunu ele alan Türk taraftarlar, Hamburg'da da aynı atmosferi yaşatacak. 49 bin kişi kapasiteli Volkspark Stadı'nda oynanacak mücadelede tribünlerde 30 bine yakın Türk futbolseverin olması bekleniyor. Türkler, çevre ülkelerden de bu şehre gelerek kritik karşılaşmada takıma destek verecek. Bu arada Ay-Yıldızlılar'ı desteklemek isteyen ancak bilet bulamayan özellikle gurbetçi taraftarlar arayışlarını sürdürüyor. Karaborsada 150 Euro'luk biletlerin 750 ila 1000 Euro arasında alıcı bulduğu kaydedildi.
MERT YOK, KALE YİNE ALTAY'IN
Millilerin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, sakatlığı nedeniyle dün sabah yapılan antrenmanda da yer almadı. Mert'in dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ağrıları bulunduğu ve Çekya mücadelesinde de forma giymesinin beklenmediği ifade edildi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Mert Günok'un yokluğunda tercihi Altay Bayındır olmuştu. İtalyan hocanın Çekya'ya karşı da eldivenleri yine Altay'a vereceği belirtildi.
DEFANSTA NÖBET DEĞİŞİMİ
A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı kart cezası nedeniyle Çekya maçında forma giyemeyecek. Ayrıca son karşılaşmada hem kötü performans gösterip ciddi hatalar yapan hem de bir sakatlık yaşayan Samet Akaydın'ın da 11'de olma ihtimali zayıfladı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın bugün defans tandeminde Merih Demiral ile Kaan Ayhan ikilisini sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi.