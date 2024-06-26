ÇEKYA TÜRKİYE CANLI | Arda Güler, Çekya maçında oynayacak mı?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te ilk iki maçında Gürcistan'ı mağlup edip Portekiz'e kaybeden A Milli Takım, F Grubu'nda 3. ve son karşılaşmasını bugün Çekya ile oynayacak. Ay-Yıldızlılar'a gruptan çıkıp son 16'ya kalmak için 1 puanın yeteceği mücadele Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak. Üç puana kilitlenen Bizim Çocuklar, hedefe ulaşıp hem ülkeyi sevince boğmayı hem de Portekiz yenilgisi sonrası teknik kadro ve takım üzerinden yapılan tüm polemiklere son vermeyi istiyor.

GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

Türkiye, galibiyet ya da beraberlik halinde grubu 2. bitirip diğer maça bakmaksızın son 16 turuna kalacak ve Avusturya ile eşleşecek. Milli Takım'ın bugün mağlup olması halinde ise grup 3.'lüğü için Gürcistan'ın Portekiz'e puan kaybetmesi beklenecek. Böyle bir tabloda Türkiye, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse üst tura yükselecek ve B ya da C Grubu'nun lideri ile eşleşecek.

İKİNCİ OLURSAK RAKİP AVUSTURYA

Çekya karşısında bugün eğer umduğumuz sonucu alır ve grubu ikinci sırada bitirirsek, rakibimiz şimdiden belli. Dün Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya, bu durumda son 16 turundaki rakibimiz olacak.

ABDÜLKERİM CEZALI, 3 OYUNCU SINIRDA

A Milli Takım'da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, Çekya karşısında forma giyemeyecek. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, bugün sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı olacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Gürcistan maçında attığı şık golle tarihe geçen, Portekiz karşısında ise ağrıları olduğu gerekçesiyle son bölümde oyuna dahil olan Arda Güler'in durumu merak konusuydu. Son iki gündür takım çalışmalarında yer alan 19 yaşındaki genç yıldızın kasığındaki sorunun devam ettiği fakat bugün Çekya'ya karşı ilk 11'de olmasa da sonradan sahada olacağı öğrenildi. Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda'nın yerine Kenan Yıldız'a görev verecek. 19 yaşındaki futbolcu ise ikinci yarıda oyuna alınacak. Bu arada A Milli Takım'da ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü'nün oynaması zor. İtalyan hoca kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'e görev verecek. İleride ise Yusuf Yazıcı'nın oynaması bekleniyor.