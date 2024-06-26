Danimarka turladı Sırbistan veda etti

Grubu'nun diğer müsabakasında da Danimarka ile Sırbistan sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. İlk yarıda iki ekip de kontrollü futbol ortaya koydu. İkinci devre, ilk yarıya göre daha hareketli geçti.Mücadele, gol sesi çıkmadan tamamlandı. Böylece Danimarka grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırdı ve Almanya ile eşleşti. Sırbistan ise sonuncu sırada kalıp Avrupa Şampiyonası'na veda etti.