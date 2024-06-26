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Giriş Tarihi: 26.6.2024 20:36

Göztepe’de Solet imzayı attı

DHA
Göztepe’de Solet imzayı attı

Süper Lig’deki İzmir temsilcisi Göztepe, geçen hafta anlaşmaya vardığı Orta Afrikalı orta saha oyuncusu Isaac Solet’i resmen kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, Bulgaristan'ın Slavia Sofya takımında forma giyen 23 yaşındaki Solet'in satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2001 doğumlu orta saha oyuncusu Isaac Solet ve kulübü Slavia Sofia ile oyuncunun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Son olarak Slavia Sofia forması giyen Isaac Solet, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Dünya Kupası Elemeleri'nde toplam 4 maça maça çıktı. Isaac Solet'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

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Göztepe’de Solet imzayı attı
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