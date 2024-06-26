Kasığındaki sorun sürüyor

Gürcistan maçında attığı şık golle tarihe geçen, Portekiz karşısında ise ağrıları olduğu gerekçesiyle son bölümde oyuna dahil olan Arda Güler'in durumu merak konusuydu.Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda'nın yerine Kenan Yıldız'a görev verecek. 19 yaşındaki futbolcu ise ikinci yarıda oyuna alınacak.A Milli Takım'ın Dortmund'da oynadığı Gürcistan ve Portekiz maçlarında tribünün çoğunluğunu ele alan Türk taraftarlar, Hamburg'da da aynı atmosferi yaşatacak. 49 bin kişi kapasiteli Volkspark Stadı'nda oynanacak mücadelede tribünlerde 30 bine yakın Türk futbolseverin olması bekleniyor. Türkler, çevre ülkelerden de bu şehre gelerek kritik karşılaşmada tbugün defans tandeminde Merih Demiral ile Kaan Ayhan ikilisini sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi.bugün defans tandeminde Merih Demiral ile Kaan Ayhan ikilisini sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi.akıma destek verecek. Bu arada Ay-Yıldızlılar'ı desteklemek isteyen ancak bilet bulamayan özellikle gurbetçi taraftarlar arayışlarını sürdürüyor. Karaborsada 150 Euro'luk biletlerin 750 ila 1000 Euro arasında alıcı bulduğu kaydedildi.A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı kart cezası nedeniyle Çekya maçında forma giyemeyecek. Ayrıca son karşılaşmada hem kötü performans gösterip ciddi hatalar yapan hem de bir sakatlık yaşayan Samet Akaydın'ın da 11'de olma ihtimali zayıfladı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın bugün defans tandeminde Merih Demiral ile Kaan Ayhan ikilisini sahaya sürmeyi planladığı ifade edildi.Millilerin tecrübeli file bekçisi Mert Günok, sakatlığı nedeniyle dün sabah yapılan antrenmanda da yer almadı. Mert'in dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ağrıları bulunduğu ve Çekya mücadelesinde de forma giymesinin beklenmediği ifade edildi. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Mert Günok'un yokluğunda tercihi Altay Bayındır olmuştu. İtalyan hocanın Çekya'ya karşı da eldivenleri yine Altay'a vereceği belirtildi.Çekya Teknik Direktörü Ivan Hasek, Türkiye karşısında ihtiyaçları olan sonucu alacaklarını iddia etti. Dün antrenmanda yer almayan Patrik Schick'in durumunun belirsiz olduğunu söyleyen 60 yaşındaki çalıştırıcı, "Ekibime güveniyorum. Moralin yüksek olduğunu görüyorum. Turnuvada yolumuza devam edeceğimize inanıyoruz. Güzel bir atmosfer olacak. Maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Schick karşılaşmaya yetişmese bile yerini dolduracak önemli oyuncularımız var" diye konuştu.