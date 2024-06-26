Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Montella'dan galibiyet açıklaması! "Kim gelirse gelsin..."
Giriş Tarihi: 27.6.2024 01:32 Son Güncelleme: 27.6.2024 01:33

Montella'dan galibiyet açıklaması! "Kim gelirse gelsin..."

Montella’dan galibiyet açıklaması! Kim gelirse gelsin...

EURO 2024'te Çekya karşısında kader maçına çıkan A Milli Takımız, rakibini Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını son 16 turunda yazdırdı. Tarihi maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024'te grubun son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup edip son 16 turuna yükseldiğimiz tarihi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Türk milletimiz için çok mutluyum, böyle bir başarı için. Hepimiz için çok mutluyuz. Bu tarz turnuvalarda hesap yapmamak lazım. Ne kadar ilerlerseniz iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önceden biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Bundan sonra itibariyla farklı bir turnuva başlıyor."

"KİM GELİRSE GELSİN FARK ETMEZ"

"Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama bu kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez."

"AVUSTURYA ÇOK ZOR BİR GRUPTAN LİDER ÇIKTI"

"Gruplarda şunu gördük, kolay maç diye bir şey yok. Seviye çok yüksek. Avusturya ile oynadık, biliyoruz. Çok zor bir gruptan birinci çıktılar. Bu da onlar hakkında çok şey söylüyor."

"BARIŞ ALPER ÇOK İYİ OYNADI"

"Barış Alper çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel olarak muazzam. Sonuna kadar mücadele etmeyen kimseyi bulamazsınız. Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var."

ARKADAŞINA GÖNDER
Montella'dan galibiyet açıklaması! "Kim gelirse gelsin..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA