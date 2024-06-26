Montella'dan galibiyet açıklaması! "Kim gelirse gelsin..."

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, EURO 2024'te grubun son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup edip son 16 turuna yükseldiğimiz tarihi karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Türk milletimiz için çok mutluyum, böyle bir başarı için. Hepimiz için çok mutluyuz. Bu tarz turnuvalarda hesap yapmamak lazım. Ne kadar ilerlerseniz iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önceden biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Bundan sonra itibariyla farklı bir turnuva başlıyor."

"KİM GELİRSE GELSİN FARK ETMEZ"

"Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama bu kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez."

"AVUSTURYA ÇOK ZOR BİR GRUPTAN LİDER ÇIKTI"

"Gruplarda şunu gördük, kolay maç diye bir şey yok. Seviye çok yüksek. Avusturya ile oynadık, biliyoruz. Çok zor bir gruptan birinci çıktılar. Bu da onlar hakkında çok şey söylüyor."

"BARIŞ ALPER ÇOK İYİ OYNADI"

"Barış Alper çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel olarak muazzam. Sonuna kadar mücadele etmeyen kimseyi bulamazsınız. Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var."