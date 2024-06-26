Rafa Silva Kartal’da

Transferde vites yükselten Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı.G.Saray ve F.Bahçe'nin de çok istediği, Benfica ile sözleşmesi biten tecrübeli futbolcu, yapılan pazarlıklar sonucunda üç yıllık mukaveleye "Evet" dedi.Portekiz'den O Jogo gazetesi, oyuncunun sezon başına 6 milyon Euro maaş ve üç yıla yayılması kaydıyla 10 milyon Euro imza parası alacağını ileri sürdü. Haberde görüşmeleri yürüten Hüseyin Yücel'in söz konusu rakamların bir kısmını kendi cebinden ödeyeceği de belirtildi.Rafa Silva, kendisini taşıyan özel uçaktan Beşiktaş'ın yeni sezon formasıyla indi. Havalimanında coşkulu taraftarlara üçlü çektiren Portekizli yıldız, "Çok mutluyum. Kupalar ve zaferler kazanmak için çok çalışacağız. Taraftarın yarattığı atmosferi biliyorum, çok heyecanlıyım. Yeni sezon formasını ilk ben giydiğim için çok mutluyum. Bu formayı büyük zaferler kazanırken terleteceğim"ifadelerini kullandı.