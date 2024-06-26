Rafa Silva Kartal’da

Transferde vites yükselten Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın ardından bir yıldız ismi daha kadrosuna kattı. Kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, uzun bir süredir görüşme halinde olduğu Rafa Silva ile anlaşmaya vardı.
G.Saray ve F.Bahçe'nin de çok istediği, Benfica ile sözleşmesi biten tecrübeli futbolcu, yapılan pazarlıklar sonucunda üç yıllık mukaveleye "Evet" dedi. Forvet mevkiinin yanı sıra forvet arkası, sol ve sağ kanatta görev yapabilen 31 yaşındaki oyuncu, Hüseyin Yücel ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar tarafınan dün akşam İstanbul'a getirildi.
MALİYETİN BİR KISMINI YÜCEL KARŞILAYACAK
Portekiz'den O Jogo gazetesi, oyuncunun sezon başına 6 milyon Euro maaş ve üç yıla yayılması kaydıyla 10 milyon Euro imza parası alacağını ileri sürdü. Haberde görüşmeleri yürüten Hüseyin Yücel'in söz konusu rakamların bir kısmını kendi cebinden ödeyeceği de belirtildi. Benfica ile geçen sezon 52 maçta süre bulan Rafa Silva, 22 gol ve 15 asistle 37 kez skora katkı sağladı.
YENİ SEZON FORMASI!
Rafa Silva, kendisini taşıyan özel uçaktan Beşiktaş'ın yeni sezon formasıyla indi. Havalimanında coşkulu taraftarlara üçlü çektiren Portekizli yıldız, "Çok mutluyum. Kupalar ve zaferler kazanmak için çok çalışacağız. Taraftarın yarattığı atmosferi biliyorum, çok heyecanlıyım. Yeni sezon formasını ilk ben giydiğim için çok mutluyum. Bu formayı büyük zaferler kazanırken terleteceğim"ifadelerini kullandı.