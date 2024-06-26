Slovenya’dan tarihi başarı

EURO 2024'te C Grubu'nun son maçları dün oynanırken İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı. İngiltere'nin daha üstün olduğu ancak net pozisyon bulmakta zorlandığı maçtaTopla oynamada %74'e 26 oranda rakibine fark atan İngilizler, şut karnesinde 12'ye 4, ortada da 18'e 4 üstünlük kurdu ancak bu skora yansımadı. İngiltere lider olarak son 16 turuna yükseldi. 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na katılan Slovenya ise en iyi 3.'ler arasına girdi ve tarihinde ilk kez son 16'ya kaldı.