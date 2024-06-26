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Giriş Tarihi: 26.6.2024 09:41

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Cardoso'ya 18 milyon Euro

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Cardoso’ya 18 milyon Euro

İspanyol basını, Galatasaray’ın 22 yaşındaki Johnny Cardoso için Real Betis’e 18 milyon Euro bonservis önerdiğini yazdı.

6 ve 8 numara oynayabilen yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın, Johnny Cardoso için girişimde bulunduğu ileri sürüldü. İspanyol basınından Diario de Sevilla, Sarı-Kırmızılılar'ın, 22 yaşındaki futbolcuya karşılık kulübü Real Betis'e 18 milyon Euro önerdiğini yazdı.

Haberde, Real Betis forması giyen oyuncuyla Roma, PSG, Juventus, Barcelona, Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği ancak şu ana kadar en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığı belirtildi. Betis'in ise beklentisinin 25 milyon Euro olduğu kaydedildi. İspanyol ekibinde 20 karşılaşmada görev alan Johnny Cardoso, 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan'dan Cardoso'ya 18 milyon Euro
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