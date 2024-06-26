Trabzonspor’a 4 müjde daha!

Transfer döneminin en hızlı takımı Trabzonspor, kadrosunakattığını dün KAP'a bildirdi. Bordomavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan da A Spor'a telefonla bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte satır başları: "Onuachu'da kiralama formülü üzerinde duruyoruz.Cham transferinde de oyuncuyla aramızda problem yok ama kulübü 10 milyon Euro gibi bir ücret istiyor. Bir görüşme yapacağız kısa süre içinde.2'siyle kulüp bazında görüştük henüz.Maliyet düşerse gerçekleşir. Nunez için de aynı şeyleri söyleyebilirim.Trabzonspor, KAP'A bildirim yaparak Denis Draguş ile 4 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.. Menajerlik hizmet bedelinin ise Draguş'a ödenecek brüt ücret turarının yüzde 3.8 oranında olduğu kaydedildi.