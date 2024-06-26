Zamanı geldi göster gücünü

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te ilk iki maçında Gürcistan'ı mağlup edip Portekiz'e kaybeden A Milli Takım, F Grubu'nda 3. ve son karşılaşmasını bugün Çekya ile oynayacak.Üç puana kilitlenen Bizim Çocuklar, hedefe ulaşıp hem ülkeyi sevince boğmayı hem de Portekiz yenilgisi sonrası teknik kadro ve takım üzerinden yapılan tüm polemiklere son vermeyi istiyor.Milli Takım'ın bugünmağlup olması halinde ise grup 3.'lüğüiçin Gürcistan'ın Portekiz'e puan kaybetmesibeklenecek. Böyle bir tabloda Türkiye,en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerseüst tura yükselecek ve B ya da C Grubu'nunlideri ile eşleşecek.A Milli Takım'da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı, Çekya karşısında forma giyemeyecek. Turnuvada birer sarı kartı bulunan Hakan Çalhanoğlu, Samet Akaydın ve Zeki Çelik, bugün sarı kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı olacak.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlılar'ın başında bugüne kadar 5'i resmi, 5'i özel olmak üzere 10 maça çıktı. İtalyan hocanın yönetimindeki Türkiye, geride kalan müsabakalarda 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 de beraberlik aldı.Çekya karşısında bugün eğer umduğumuz sonucu alır ve grubu ikinci sırada bitirirsek, rakibimiz şimdiden belli. Dün Hollanda'yı 3-2 mağlup ederek D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya, bu durumda son 16 turundaki rakibimiz olacak.Türkiye ile Çekya bugüne kadar 7'si özel, 4'ü de resmi olmak üzere toplamda 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda A Milli Futbol Takımı, 5 kez sahadan galip ayrılırken, Çekya da 5 defa kazandı. 1 mücadele ise berabere sona erdi.