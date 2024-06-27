Bize rakip fark etmez

Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montello, Çekya karşısında alınan sonuç ve sergilenen futbol nedeniyle talebelerini tebrik etti. İtalyan çalıştırıcı, "Özellikle oyuncularım için çok mutluyum.Onların golünde faul vardı, verilmedi. Bu pozisyondan sonra gençliğimizden kaynaklanan deneyimsizliğimiz devreye girdi ve baskı hissedildi" ifadelerini kullandı.Son 16 turunda, hazırlık maçında 6-1 yenildikleri Avusturya ile eşleşmelerini değerlendiren Montella, "Ne kadar ilerlerseniz o kadar iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önce deneyimledik. Nasıl oynadıklarını biliyoruz. Takımda herkesin rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Aynı duygu bende de var. Kim gelirse gelsin fark etmez" dedi. Tecrübeli hoca, Barış Alper için deyorumunu yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya galibiyetinin ardından A Milli Takım'ı tebrik etti. Soyunma odasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonundan teknik direktör Montella ve oyuncularla görüşen Başkan Erdoğan, başarılarından dolayı Ay-Yıldızlı ekibi kutladı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçın ardından şöyle konuştu: "Çok heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. 16 yıldır gruplardan çıkamıyorduk ve Allah bize nasip oldu. Türk milletine armağan olsun. 85 milyonun kalbi bizimle atıyordu. Hamburg inledi 'Türkiye' diye. Tüm Türkiye çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız soyunma odasında bütün futbolcuları, takımı kutladı. İnşallah bu güzel günler bundan sonra devam edecek. İnşallah Leipzig'de de başarılı olursak sonra çeyrek final… Milletimize armağan olsun. En büyük Türkiye."Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte saha karıştı. Çek futbolcuların agresif tavırları sonrası taraflar karşı karşıya geldi. Hakem, rakip takımdan bir oyuncuya daha kırmızı kart gösterirken, Arda Güler ve Orkun Kökçü'ye de sarı kart çıkardı. Teknik direktör Montella ve diğer yetkililer, oyuncularımızı yatıştırmak için büyük çaba harcadı. İtalyan çalıştırıcı, Arda Güler'i de bizzat olayların içerisinden aldı.