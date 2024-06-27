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Giriş Tarihi: 27.6.2024

Böyle grup görülmedi!

Böyle grup görülmedi!

Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez dört takım (Romanya, Belçika, Slovakya ve Ukrayna) bir grubu aynı puanla bitirdi. Ukrayna veda etti

EURO 2024'te dün tarihi bir olay daha yaşandı. E Grubu'nda 3 puanlı 4 takımın maçlarında Slovakya ile Romanya 1-1 berabere kalırken, Ukrayna- Belçika karşılaşması da 0-0 sona erdi. Bu sonuçların ardından 4 ekip de 4 puana yükselirken grup birincisi Romanya oldu. Belçika da ikinci sırayı alıp son 16 turuna çıkarken Slovakya en iyi üçüncüler arasına katılarak tur biletini kaptı. Ukrayna ise şampiyonaya veda eden ekip oldu.

BELÇİKA'NIN RAKİBİ FRANSA
Romanya Milli Takımı'nda Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Slovakya müsabakasına ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı. Slovakya adına Duda ağları sarsarken, Romanya'nın golü penaltıdan Razvan Marin'den geldi. E Grubu'nda ayrıca tarihi bir olay da gerçekleşti. Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez dört takım, bir grubu aynı puanla bitirdi. Ukrayna, 4 puan toplayarak son sırada kalan ilk ekip oldu. Belçika son 16 turunda Fransa ile eşleşti. Romanya da Hollanda'nın rakibi oldu. Slovakya ise İngiltere ile karşılaşacak.
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Böyle grup görülmedi!
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