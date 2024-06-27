Böyle grup görülmedi!

EURO 2024'te dün tarihi bir olay daha yaşandı. E Grubu'nda 3 puanlı 4 takımın maçlarındaBu sonuçların ardından 4 ekip de 4 puana yükselirken grup birincisi Romanya oldu. Belçika da ikinci sırayı alıp son 16 turuna çıkarkenUkrayna ise şampiyonaya veda eden ekip oldu.Romanya Milli Takımı'nda Trabzonspor'un yeni transferi Denis Draguş, Slovakya müsabakasına ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı. Slovakya adına Duda ağları sarsarken, Romanya'nın golü penaltıdan Razvan Marin'den geldi. E Grubu'nda ayrıca tarihi bir olay da gerçekleşti. Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez dört takım, bir grubu aynı puanla bitirdi. Ukrayna, 4 puan toplayarak son sırada kalan ilk ekip oldu.