Çek basınından hakem isyanı: Dünya çirkin bir performansla karşı karşıya!

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nun son maçında Çekya ile karşılaştı. Son 16 turuna yükselmesi için en az 1 puana ihityacı olan ay-yıldızlılari Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından A Milli Takım son 16 turuna yükselerek Avusturya ile karşılaştı. Türkiye-Çekya maçında hakem Istvan Kovacs'ın verdiği kararlar çok tartışıldı. Çekya'da 20. dakikada Barak ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Çekya'nın attığı golde ise hakem Istvan Kovacs, VAR ile uzun süre konuşmasına rağmen gol kararını verdi. Çekya basını Rumen hakeme çok sert sözlerle yüklendi.

TN CZ: EN KÖTÜ PERFORMANSLARDAN BİRİ

Çekya'da yayın yapan Tn Cz, Istvan Kovacs'ın performansı "En kötüler" arasında gösterdi. Haberde "Avrupa turnuvasından elendikten sonra büyük bir adaletsizlik hissedenler sadece Çek futbolcular ve taraftarlar değil. Rumen hakem István Kovács, Ivan Hašek'in bir ust türe yükselmesine zarar veren birkaç şüpheli karar verdi. Hakeme yönelik pek çok eleştirinin yanı sıra oyuncular ve Türk yönetim ekibiyle çıkar çatışması ve kucaklaşmadan da bahsediliyor" denildi.

DENIK: DÜNYA ÇİRKİN BİR PERFORMANSLA KARŞI KARŞIYA

Çekya'nın önde gelen haber sitesi Denik, Istvan Kovacs'a sert yüklendi. Haberde "Dünya çirkin bir performansla karşı karşıya. Hakem maçı çaldı ve Çek Cumhuriyeti'nin turnuvadan elenmesine neden oldu" başlığı kullanıldı. Haberin detayında "Çek Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki maçın adamı? Sosyal medyadaki geri bildirimlere göre bu kişi futbolculardan biri değil, hakem István Kovács'tı. Birçoklarına göre, Rumen hakem Avrupa Şampiyonası F Grubu son tur maçını tamamen yanlış yönetti. Ancak yine de bir rekor kırmayı başardı" ifadeleri kullanıldı.

ISPORT: KENAN YILDIZ DA KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ

İsport'ta yer alan haberde Antonin Barak'ın kırmızı karttaki pozisyonda 'Aptalca' davrandığı belirtilirken Kenan Yıldız'ın da Hranac ve Coufal'a yaptığı sert müdahalelerin ardından kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği vurgulandı. Istvan Kovacs'ın Kenan Yıldız'a kırmızı kart göstermekten çekindiği ifade edilen haberde "Ancak Kenan Yıldız mucizevi bir şekilde hakem Kovacs'ın ikinci sarı kartından ve dolayısıyla oyundan atılmaktan kurtuldu" ifadeleri kullanıldı.

AKTUALNE: KOVACS'IN PERFORMANSI HERKESİ ÇILDIRTTI

Çekya'da yayın yapan Aktualne, Istvan Kovacs'ın yabancı taraftarlar tarafından bile eleştirildiğini manşete çıkardı. Haberde, "Çek futbolcular, esas olarak kötü performansları nedeniyle gruptan sonra bu yıl Euro'ya veda ediyor. Türkiye ile oynadıkları maçta turnuvanın en iyi maçını oynadılar ancak Rumen hakem István Kovács, Barák'ın eksik kalmasından sonra Yıldız'a aynı cezayı vermeyerek yükselme çabalarını durdurdu. Ve hakem sadece Çek taraftarlar tarafından değil herkes tarafından eleştirildi" denildi. (Milliyet)