Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları taraftara açık idmanla devam etti

Saat 09:30'da teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan antrenmana taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik ekip, tribünlere giderek taraftarları selamladı. Antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada hücum ve savunma organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, streching çalışmasıyla sona erdi. İdmanın ardından tribünlere giden teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular, taraftarların formalarını imzaladı.

DJIKU VE OSAYI-SAMUEL BUGÜN KAMPA KATILACAK

Sarı-Lacivertli ekipte sezon tamamlandıktan sonra milli takım kamplarına katılan ve bu sebepten dolayı ekstra izinli olan Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in izinleri sona erdi. Sabah saatlerinde İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçen iki isim, bugün kampa katılacak ve akşam saatlerinde gerçekleştirilecek antrenmanda yer alacak. Sarı-Lacivertli ekip, çalışmalarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.