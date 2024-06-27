Hamburg sustu Türkiye’yi dinledi!

Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda adeta Türkiye'deymiş havası yaratan Türk futbolseverler, dev turnuvaya damga vurdu. Dortmund'dan sonra Hamburg'da da şov yapan Ay-Yıldızlı taraftarlar, Çekya maçı için çevre ülkelerden ve farklı şehirlerden akın akın geldikleri şehirde unutulmaz anlar yaşattı. Sokaklar adeta kırmızı beyaza boyanırken, 'Türkiye' tezahüratları dört bir yanı inletti. Marşlar söyleyerek yürüyen Türk futbolseverler, Stellingen Tren İstasyonu'nda toplandı.Ardından maç saati geldi çattı. 61 bin 200 kişilik Volkspark Stadı'nın yüzde 80'ini Türk taraftarlar doldurdu. Bayraklarıyla takımı 90 dakika destekleyen Türkler, izleyenleri hayran bıraktı.