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Giriş Tarihi: 27.6.2024

Hesap kitap bitti Türkiye fişi çekti

Hesap kitap bitti Türkiye fişi çekti

A Milli Takım, EURO 2024'te Çekya'yı devirdi ve grubu 2. bitirerek son 16'ya adını yazdırdı. Ay-Yıldızlı ekip, Hamburg’da büyük bir taraftar desteğiyle sanki evindeymiş gibi sahaya çıktı. 20’de rakip Barak’ın atılmasıyla 10 kişi kalırken 51’de Hakan kilidi açtı. 66’da Soucek skoru eşitlese de Cenk Tosun 90+4’te zaferi getirdi. Türkiye, 2 Temmuz Salı günü Leipzig'de Avusturya ile çeyrek final için kozlarını paylaşacak

GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN!
Milli Takım performansı çok tartışılan Hakan Çalhanoğlu, dün tam da en ihtiyacımız olduğu anda sahne aldı. Çekya'yı avlayarak tribünleri sevince boğan deneyimli futbolcu, Ay-Yıldızlı forma altında 743 gün sonra (2 yıl 1 hafta 5 gün) gol sevinci yaşadı. Kaptan, son golünü Uluslar Ligi'nde Litvanya ağlarına yollamıştı.

TURU GEÇERSEK YA HOLLANDA YA ROMANYA
Milli Takımımız, son 16'da Avusturya ile 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de Leipzig Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlar, turu geçtiği takdirde çeyrek finalde Hollanda- Romanya galibiyle oynayacak.

İKİ CEZALI BİRDEN
A Milli Takım'da iki önemli oyuncu son 16 turunda oynayacağımız Avusturya maçında cezalı duruma düştü. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, ikinci yarıda golü yediğimiz pozisyon sonrası; Samet Akaydın da 85. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart görerek sınırı aştı.

COŞKU TAVAN YAPTI
Ay-Yıldızlı futbolcular, karşılaşma sonunda saha ortasında çember yaparak kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun önderliğinde tribünlerle üçlü çektiler. Ardından da taraftara giderek büyük bir coşku yaşadılar.

MAÇIN ADAMI BARIŞ ALPER!
Çekya-Türkiye maçının oyuncusu Barış Alper Yılmaz seçildi. Mücadelede 5 adam geçme denemesinde bulunan ve 4'ünde başarılı olan, taşıdığı toplarla takımı sırtlayan 24 yaşındaki futbolcu, 44 kez topla buluştu. 2 şutunda da çerçeveyi tutturan Barış Alper, 13 ikili mücadeleye girdi ve 10'unda rakiplerine üstünlük kurdu.
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Hesap kitap bitti Türkiye fişi çekti
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