Hesap kitap bitti Türkiye fişi çekti

Milli Takım performansı çok tartışılan Hakan Çalhanoğlu, dün tam da en ihtiyacımız olduğu anda sahne aldı. Çekya'yı avlayarak tribünleri sevince boğan deneyimli futbolcu, Ay-Yıldızlı forma altında 743 gün sonra (2 yıl 1 hafta 5 gün) gol sevinci yaşadı. Kaptan, son golünü Uluslar Ligi'nde Litvanya ağlarına yollamıştı.Milli Takımımız, son 16'da Avusturya ile 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'de Leipzig Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlar, turu geçtiği takdirde çeyrek finaldegalibiyle oynayacak.A Milli Takım'da iki önemli oyuncu son 16 turunda oynayacağımız Avusturya maçında cezalı duruma düştü. Kaptan, ikinci yarıda golü yediğimiz pozisyon sonrası;da 85. dakikada yaptığı faulün ardından sarı kart görerek sınırı aştı.Ay-Yıldızlı futbolcular, karşılaşma sonunda saha ortasında çember yaparak kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun önderliğinde tribünlerle üçlü çektiler. Ardından da taraftara giderek büyük bir coşku yaşadılar.Çekya-Türkiye maçının oyuncusu Barış Alper Yılmaz seçildi. Mücadelede 5 adam geçme denemesinde bulunan ve 4'ünde başarılı olan, taşıdığı toplarla takımı sırtlayan 24 yaşındaki futbolcu, 44 kez topla buluştu. 2 şutunda da çerçeveyi tutturan Barış Alper, 13 ikili mücadeleye girdi ve 10'unda rakiplerine üstünlük kurdu.