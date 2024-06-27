İstiyorsanız alıp geleyim!

G.Saray ve Fenerbahçe ile adı anılan Rafa Silva'yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Beşiktaş'ta transferin perde arkasında gizlilik ve ısrar yatıyor.görüşmeleri belli bir noktaya getirdikten sonra teknik direktörve başkanile durumu paylaştı.Hollandalı çalıştırıcı Bronkchorst,diyerek onay verdi. Başkan Arat'ınsözlerinden sonra Yücel'indediği öğrenildi. Başkanın onayı sonrası hızlı bir aksiyonla Portekiz'e gidildi. Lizbon'da yıldız oyuncuyla bir araya gelinirken, Yücel'in yanında Feyyaz Uçar yer aldı. Belli noktaya taşınan görüşmeler, Rafa Silva'ya gösterilen ilgi ve değer ile birlikte ısrara dönüştü. Oyuncu kendisine çok sayıda teklif olmasına karşınvedoğrultusunda öneriyeyanıtını verdi.Beşiktaş, yeni sezon forma tanıtımını yıldız bir transferle yapmayı planlıyordu.ve havalimanı çıkışında Portekizli oyuncuya giydirildi. Siyah-beyazlı ekip, 3 yıllık anlaşmayı senelik 4 milyon Euro üzerinden sağladı.Transfer dönemleri doğal olarak heyecan dönemleri halini alıyor. Her yeni isim bir barometre haline geliyor. Camiaların nabzını alçaltıp yükseltebiliyor.Önemli bir oyuncu, sahada yetenekleriyle fark yaratmış önemli bir kariyere sahip. Gelmesi hem Beşiktaş hem de Türkiye Ligi'nin kalitesi açısından önemli. Beşiktaş'a da mutlaka büyük katkılar sağlayacak. Beşiktaş'ta saha içerisinde büyük bir sıçrama yaratacaktır. Bu tür lider oyuncuların varlığı diğer isimler açısından da güven ortamı oluşturur.Beşiktaş'ın geçen sezon sahadakiacı tecrübelerle gördük.Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayrılığına hazırlanıyor. Portekizli oyuncunun, Rus ekibi Zenit'e transferinin an meselesi olduğu kaydedildi. Artık sona gelinen görüşmelerde bonuslarla birlikte rakamın 20 milyon Euro'ya yakın olduğu kaydedildi. Bonservisinin %50'sine sahip olan Beşiktaş yönetimi, gelecek paranın yarısını anlaşma gereği Benfica'ya ödeyecek. Kalan rakamın büyük bölümü, merkez orta saha için ayrılacak. Siyah-beyazlılar, 7-8 milyon Euro civarında ücreti bu bölge için kullanacak. Bodo/Glimt'in orta sahası Albert Gronbaek ilk sıralarda bulunuyor. Norveç ekibinin 12 milyon Euro'luk isteği aşağı çekilmeye çalışılıyor.