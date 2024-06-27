İstiyorsanız alıp geleyim!

G.Saray ve Fenerbahçe ile adı anılan Rafa Silva'yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Beşiktaş'ta transferin perde arkasında gizlilik ve ısrar yatıyor. İkinci Başkan Hüseyin Yücel,
görüşmeleri belli bir noktaya getirdikten sonra teknik direktör Giovanni van Bronckhorst
ve başkan Hasan Arat
ile durumu paylaştı. İşte detaylar:
Hollandalı çalıştırıcı Bronkchorst, "Böyle bir imkân varsa kesinlikle kadroda görmek isterim, bize büyük güç ve kalite katar"
diyerek onay verdi. Başkan Arat'ın "Oluru var mı?"
sözlerinden sonra Yücel'in "İzin verirseniz alıp geleyim"
dediği öğrenildi. Başkanın onayı sonrası hızlı bir aksiyonla Portekiz'e gidildi. Lizbon'da yıldız oyuncuyla bir araya gelinirken, Yücel'in yanında Feyyaz Uçar yer aldı. Belli noktaya taşınan görüşmeler, Rafa Silva'ya gösterilen ilgi ve değer ile birlikte ısrara dönüştü. Oyuncu kendisine çok sayıda teklif olmasına karşın takımda biçilen rol, gelecek planlaması
ve hedefler
doğrultusunda öneriye "Kabul ediyorum"
yanıtını verdi.
FORMALAR HAZIRLANDI HAVALİMANINDA GİYDİRİLDİ
Beşiktaş, yeni sezon forma tanıtımını yıldız bir transferle yapmayı planlıyordu. Silva sonrası kulüp de formaları hızlı bir şekilde hazırladı
ve havalimanı çıkışında Portekizli oyuncuya giydirildi. Siyah-beyazlı ekip, 3 yıllık anlaşmayı senelik 4 milyon Euro üzerinden sağladı. Teknik direktör Bronckhorst, 31 yaşındaki futbolcuyu ilk etapta forvet arkasında değerlendirmeyi planlıyor.
BİR GÖRÜŞ / ALİ GÜLTİKEN
SAHADAKİ LİDER OLUR!
Transfer dönemleri doğal olarak heyecan dönemleri halini alıyor. Her yeni isim bir barometre haline geliyor. Camiaların nabzını alçaltıp yükseltebiliyor. Rafa Silva, hem Beşiktaş taraftarında hem de futbol camiasında büyük bir heyecan yarattı.
Önemli bir oyuncu, sahada yetenekleriyle fark yaratmış önemli bir kariyere sahip. Gelmesi hem Beşiktaş hem de Türkiye Ligi'nin kalitesi açısından önemli. Beşiktaş'a da mutlaka büyük katkılar sağlayacak. Beşiktaş'ta saha içerisinde büyük bir sıçrama yaratacaktır. Bu tür lider oyuncuların varlığı diğer isimler açısından da güven ortamı oluşturur. Beşiktaş'ın bu sezon inşa edeceği yeni oyunu içerisinde en çok öne çıkacak isimlerden biri haline gelecektir.
Beşiktaş'ın geçen sezon sahadaki oyun liderlerine ne kadar ihtiyacı olduğunu
acı tecrübelerle gördük.
GEDSON YERİNE GRONBAEK
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in ayrılığına hazırlanıyor. Portekizli oyuncunun, Rus ekibi Zenit'e transferinin an meselesi olduğu kaydedildi. Artık sona gelinen görüşmelerde bonuslarla birlikte rakamın 20 milyon Euro'ya yakın olduğu kaydedildi. Bonservisinin %50'sine sahip olan Beşiktaş yönetimi, gelecek paranın yarısını anlaşma gereği Benfica'ya ödeyecek. Kalan rakamın büyük bölümü, merkez orta saha için ayrılacak. Siyah-beyazlılar, 7-8 milyon Euro civarında ücreti bu bölge için kullanacak. Bodo/Glimt'in orta sahası Albert Gronbaek ilk sıralarda bulunuyor. Norveç ekibinin 12 milyon Euro'luk isteği aşağı çekilmeye çalışılıyor.